Простые правила для выбора автохимии

Автохимия объединяет ряд химических составов, которые предназначены для правильного ухода за автомобилем. К предметам автохимии относят присадки, полироли, шампуни и прочее. Так как ассортимент автохимии очень велик, то бывает довольно трудно определить, что именно нужно в первую очередь. Поэтому важно знать, какие средства существуют.
Виды автохимии в продаже
Уход за кузовом. В этой группе представлены жидкие, концентрированные и сухие шампуни. Они предназначаются как для ручной, так и для бесконтактной мойки. А также полироли, придающие блеск покрытию и сохраняющие его. Сюда можно отнести краску, грунтовку, автоэмаль, смывку старой краски и растворитель;
Уход за двигателем. Это средства, предназначенные для обслуживания трансмиссионных механизмов и обеспечивающие уход за двигателем;
Уход за салоном. Эта продукция относится к интерьерной, включая все средства для очистки салона: составы для ткани и кожи салона, для пластиковых и резиновых деталей и прочее:
Ароматизаторы. В этой группе представлены средства, удаляющие неприятные запахи, а также обеспечивающие уход за обшивкой салона.
Специалисты Vehicle.by рекомендуют перед покупкой любого средства оценить состояние вашего автомобиля и сделать вывод, какого результата вы хотите добиться.
Как выбрать качественную продукцию?
Выбирая автохимию, стоит ориентироваться на качественную продукцию. Компаний, производителей довольно много. Лучшие из них:
Turtle Wax - американская компания, является лидером в производстве технологичной автомобильной косметики. Предлагает новейшие средства, которые разработаны на основе нанотехнологий. В списке продуктов автошампуни, полироли, средства для ухода за стеклом, пластиком и прочее;
Hi-Gear - американский производитель, продукция которого известна во многих странах. Компания известна своими разработками, имеет собственные исследовательские центры и лаборатории. Основные продукты: жидкость гидроусилителя, очистители и полироли, абразивные пасты, ароматические добавки и другое;
LiquiMoly - известный немецкий производитель, продающий автохимию более чем в 100 странах мира. Представляет широкий ассортимент, куда входят средства автохимии и косметики, масла и добавки, составы для систем гидравлики, добавки к топливу. Также производятся моющие средства для ухода за кузовом и салоном, составы для ухода за стеклом, пластиком, резиной;
Doctor Wax - еще одна американская компания. Предоставляет недорогие средства: шампуни воск, полироли;
Wynn’s - бельгийская компания, предлагающая широчайший ассортимент средств химии и косметики для автомобилей;
Koch Chemie - немецкий производитель, предоставляющий средства для автомобилей премиум сегмента. Наряду со средствами для мойки предлагаются нанопокрытия, защитные составы, средства для защиты шин, полироли для удаления небольших механических повреждений кузова.
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