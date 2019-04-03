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Простые правила для выбора автохимии

Автохимия объединяет ряд химических составов, которые предназначены для правильного ухода за автомобилем. К предметам автохимии относят присадки, полироли, шампуни и прочее. Так как ассортимент автохимии очень велик, то бывает довольно трудно определить, что именно нужно в первую очередь. Поэтому важно знать, какие средства существуют.

Виды автохимии в продаже

Уход за кузовом. В этой группе представлены жидкие, концентрированные и сухие шампуни. Они предназначаются как для ручной, так и для бесконтактной мойки. А также полироли, придающие блеск покрытию и сохраняющие его. Сюда можно отнести краску, грунтовку, автоэмаль, смывку старой краски и растворитель;

В этой группе представлены жидкие, концентрированные и сухие шампуни. Они предназначаются как для ручной, так и для бесконтактной мойки. А также полироли, придающие блеск покрытию и сохраняющие его. Сюда можно отнести краску, грунтовку, автоэмаль, смывку старой краски и растворитель; Уход за двигателем. Это средства, предназначенные для обслуживания трансмиссионных механизмов и обеспечивающие уход за двигателем;

Это средства, предназначенные для обслуживания трансмиссионных механизмов и обеспечивающие уход за двигателем; Уход за салоном. Эта продукция относится к интерьерной, включая все средства для очистки салона: составы для ткани и кожи салона, для пластиковых и резиновых деталей и прочее:

Эта продукция относится к интерьерной, включая все средства для очистки салона: составы для ткани и кожи салона, для пластиковых и резиновых деталей и прочее: Ароматизаторы. В этой группе представлены средства, удаляющие неприятные запахи, а также обеспечивающие уход за обшивкой салона.

Специалисты Vehicle.by рекомендуют перед покупкой любого средства оценить состояние вашего автомобиля и сделать вывод, какого результата вы хотите добиться.

Как выбрать качественную продукцию?

Выбирая автохимию, стоит ориентироваться на качественную продукцию. Компаний, производителей довольно много. Лучшие из них: