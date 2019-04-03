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В автоцентре «Автотим Псков» открыта запись на сезонный шиномонтаж

Команда автоцентра «Автотим» объявляет об открытии записи на сезонный шиномонтаж.

Для всех владельцев автомобилей Skoda будут действовать специальные условия на сезонный шиномонтаж:

Комплексные услуги «Шиномонтаж» (снятие и установка 4 колес, демонтаж и монтаж дисков, техническая мойка демонтированных колес, балансировка колес перед установкой)

Размеры колес R14 R15 R16 R17 R18 R19/20 RF Run- Flat Комплексные услуги «Шиномонтаж» 1200 1300 1450 1700 1850 2000 2 590

Шиномонтаж колесо в сборе (Снятие и установка 4 колес, техническая мойка демонтированных колес, балансировка колес перед установкой)

Размеры колес R14 R15 R16 R17 R18 R19/20 RF Run- Flat Шиномонтаж колесо в сборе 720 840 870 1020 1110 1200

Также доступна услуга по хранению шин:

Сезонное хранение шин (6 месяцев) R13-16 (До 5-ти шт.) 1200р / 300р

(1 дополн. месяц) Сезонное хранение шин (6 месяцев) R17-R21 (До 5-ти шт.) 1800р/450р

(1 дополн. месяц)

Преимущества при обращении в Автоцентр «Автотим»:

удобный график работы;

сервисное обслуживание в день обращения;

услуга вызова такси;

комфортная клиентская зона с бесплатным кофе и доступом WI-FI.

Записаться на сервис можно по телефону 8 (8112)44-11-11 или заполнив заявку на сайте http://alva-skoda.ru/service/to-repair/

Адрес: г. Псков, ул. Леона Поземского, 111.