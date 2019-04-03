В автоцентре «Автотим Псков» открыта запись на сезонный шиномонтаж

Команда автоцентра «Автотим» объявляет об открытии записи на сезонный шиномонтаж.
Для всех владельцев автомобилей Skoda будут действовать специальные условия на сезонный шиномонтаж:
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Размеры колес
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R14
|
R15
|
R16
|
R17
|
R18
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R19/20
|
RF Run- Flat
|
Комплексные услуги
«Шиномонтаж»
|
1200
|
1300
|
1450
|
1700
|
1850
|
2000
|
2 590
|
Размеры колес
|
R14
|
R15
|
R16
|
R17
|
R18
|
R19/20
|
RF Run- Flat
|
Шиномонтаж колесо в сборе
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720
|
840
|
870
|
1020
|
1110
|
1200
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Также доступна услуга по хранению шин:
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Сезонное хранение шин (6 месяцев)
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R13-16 (До 5-ти шт.) 1200р / 300р
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Сезонное хранение шин (6 месяцев)
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R17-R21 (До 5-ти шт.) 1800р/450р
Записаться на сервис можно по телефону 8 (8112)44-11-11 или заполнив заявку на сайте http://alva-skoda.ru/service/to-repair/
Адрес: г. Псков, ул. Леона Поземского, 111.