АвтоМир / Сервис

«Годная шинка»: где псковичам переобуть машину дешевле, быстрее и надежнее

Сентябрьское полулето подошло к концу. В Пскове резко холодает, все чаще идут дожди, а значит, «автомобильная осень» приходит точно по расписанию. О чем это говорит? О том, что наступает горячая пора для автомобилистов. Необходимо перевести железных коней на зимний режим эксплуатации: как минимум - подумать о «переобувке».

Какие псковские шиномонтажи работают круглосуточно, где вас угостят кофе, где возьмут шины на хранение и дадут скидку на следующий визит? Вся информация - в обзоре Псковской Ленты Новостей.

«ПсковШина»

Сайт и Интернет-магазин http://pskovshina.ru

(8112) 759-073 - Отдел розничных продаж

(8112) 759-065 - Отдел оптовых продаж

(8112) 615-515 - Шиномонтаж

ул. Ижорского батальона, д. 4. График работы: с 8.30 до 19.30 без обеда и без выходных.

«Зачетно!» - говорят псковские автолюбители и автопрофессионалы про этот магазин и сервис на Ижорского батальона, 4. За 20 лет работы «ПсковШина» действительно приобрела крепкую репутацию и солидное имя в нашем городе. К слову, в честь юбилея компания приготовила подарки для всех своих клиентов - новых и постоянных. Вся информация представлена на сайте компании.

ООО «ПсковШина» специализируется на розничной и оптовой продаже автошин (легковых, грузовых, шин для спец- и сельхозтехники); колесных дисков (стальных и легкосплавных); аккумуляторных батарей; автокамер; сопутствующих товаров.

Директор ООО «ПсковШина» Владимир Баранов: «У нас представлен большой ассортимент легковых и грузовых шин (Kumho, Кама, Dunlop, Bridgestone, Roadstone, Hankook, и прочие), аккумуляторов (Тюмень, Varta, Forse, Mutlu, Erginex, Tudor, Atlas, Energizer и прочие), колесных дисков (Alcasta, LegeArtis и другие). Кроме того, ООО ПсковШина - официальный партнер АО Волтайр-Пром и Cordiant в Псковской области. Наша компания поможет сделать выбор так, чтобы у вас были только плюсы от покупки новых колес».

В ассортименте магазина также можно выбрать диски разнообразные как по стилю (от классического до спортивного), так и по цветовому решению. Широкий выбор размеров позволит подобрать нужный вариант на любой автомобиль.

Для удобства покупки в магазине действует постоянная акция: покупка шин или дисков в рассрочку на 6 месяцев без переплаты.

Помимо этого «Псковшина» оказывает услуги легкового шиномонтажа. Четыре дорожки, грамотные вежливые мастера, демократичные цены - все это делает процесс смены шин наиболее комфортным для автолюбителей.

Шиномонтаж работает как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди, что особенно ценно в период сезонной «переобувки» лето-зима.

При покупке шин или дисков в магазине - шиномонтаж бесплатный (оплата производится только за расходные материалы). Для типоразмеров от 215, 225... R16 и больше, а также для легкового коммерческого транспорта - скидка 50%.

Чтобы сориентироваться в ценах на услуги шиномонтажа, приведем пример нескольких популярных позиций из действующего прайса:

Снятие и установка колеса:

- Легковой автомобиль - 50,00 рублей

- Нива, УАЗ и все авто аналогичного плана - 90,00 рублей

- Микроавтобус и легкий грузовик – передний мост - 90,00 рублей

- Микроавтобус и легкий грузовик – задний мост (спарка) - 120,00 рублей

Балансировка колес:

- R12, R13, R14 - 45,00 рублей

- R12C, R13C, R14C, R15, R16 - 50,00 рублей

- Джип, Нива, УАЗ; R15, R16 (с 215 и выше); R17, R18, R19, R20 (легковая) - 70,00 рублей.

Все работы выполняются согласно ГОСТ Р51709-2001 и «Правил эксплуатации автомобильных шин».

Шиномонтаж на подземной парковке ТРК «Акваполис»

Группа шиномонтажа ВКонтакте: https://vk.com/public154197605

61-20-44, 8-921-211-20-44

Кузбасской дивизии ул., 19, подземный паркинг, время работы с 9.00 до 21.00 (въезд на парковку - бесплатный!)

Ночные заморозки - не за горами! Самые дальновидные псковичи уже начали записываться на шиномонтаж, который работает на подземной парковке ТРК «Акваполис». Запись на октябрь уже стартовала, так что поторопитесь, чтобы через какие-то пару недель спокойно поменять резину и ездить по дорогам безопасно и с комфортом.

В шиномонтаже на паркинге ТРК «Акваполис» оказывают полный спектр услуг, в том числе ремонт и замену шин любой сложности с предварительной помывкой колес, а также прокатку железных, а также правку литых и кованных дисков.

Сергей, владелец шиномонтажа: «В нашей жизни очень часто требуется профессиональный, качественный и грамотный сервис. Без сомнения и капли стеснения мы можем себя таковым назвать. Также одно из немалых наших преимуществ - местоположение».

Сертифицированные мастера работают на итальянском и немецком оборудовании. В среднем классическая сезонная «переобувка» занимает 15-30 минут.

Обратите внимание: при оплате услуг на 1000 рублей вы получите в подарок дисконтную карту, которая дает 10%-ную скидку на дальнейшее обслуживание.

Шинный центр Truck Point

8-911-890-56-56

http://truckpoint.ru/

https://shina-luki.ru/

Ленинградское шоссе, 28/1 (остановка «Учхоз»)

РЕЖИМ РАБОТЫ: Магазин с 09.00 до 19.00 часов, без обеда и выходных. Легковой и грузовой шиномонтаж - КРУГЛОСУТОЧНО.

Шинный центр Truck Point - официальный дилер компаний Bridgestone и Firestone в Псковской области, а значит - это гарантия качества от производителя и только сертифицированные шины и диски.

Компания Бриджстоун СНГ объявила о создании профессиональной торгово-сервисной сети шинных центров «Truck Point» на российском рынке в конце 2004 года. На сегодняшний день сеть включает в себя более 30 шинных центров на территории России и Казахстана, отвечающих высоким стандартам, которые предъявляет Bridgestone к своим партнерам, и соответствующих всем мировым и европейским стандартам. Сертификат от Bridgestone - это документ, который свидетельствует о качестве продукции, надежности технологических процессов и о безопасности использования конечного продукта. По сути - это ваша уверенность на дорогах.

В шинном центре «Truck Point» вы найдете любые необходимые вам шины в наличии по весьма привлекательным ценам. Не оказалось подходящего размера - привезут на заказ без предоплаты в кратчайшие сроки. Изучить ассортимент помогут опытные консультанты или вы самостоятельно можете найти то, что надо именно вам, на сайте https://shina-luki.ru/catalog/, выбрав товар по ряду позиций (сезон, производитель, диаметр, ширина, профиль, вылет диска и т.п.).

Уровень шиномонтажного сервиса «Truck Point» позволит чувствовать себя комфортно на дороге даже в самых неблагоприятных условиях. В торговых точках установлены мягкие зоны, где вы сможете скоротать свое ожидание и насладиться чашечкой горячего кофе. За это время мастера произведут шиномонтаж на итальянском оборудовании. Вам не следует беспокоиться о качестве сделанных работ, поскольку все специалисты центра периодически проходят курсы квалификации, после чего сдают внутренний экзамен.

Круглосуточно в «Truck Point» - полный комплекс сопутствующего профессионального шинного сервиса:

- шиномонтаж,

- балансировка,

- нарезка протектора,

- ремонт и правка дисков,

- хранение колес

а также гарантийная, информационная, техническая поддержка клиента на всех стадиях шинного менеджмента.

В «горячее» время смены летних шин на зимние в шинном центре вводятся дополнительные смены, благодаря чему здесь не скапливаются очереди из автовладельцев. В среднем время «переобувки» составляет до 30-40 минут с условием балансировки.

Руководитель шинного центра «Truck Point»: «Основные ошибки, с которыми чаще всего приходится сталкиваться на шиномонтажах, - это плохая балансировка колес. Обратите внимание на то, что профессионал не станет выполнять работы на грязных колесах - это помешает качественной балансировке. Опытный мастер также не станет работать на станках недоброкачественных производителей. Чем опасна непрофессиональная балансировка? Вы поездите пару дней - и опять начнется дисбаланс, опять придется платить за уже оплаченные услуги. Еще одна частая проблема некачественного псковского шиномонтажа - нарушение технологий при установке заплаток на колеса. Мы даем гарантию на свою работу, возмещая возможные недочеты, но пока жалоб не было: работаем качественно и на совесть!»

Ключевые преимущества шинного центра «Truck Point»:

- Вы покупаете лицензионную продукцию и услугу;

- Вы обеспечены официальной гарантией;

- Все работы осуществляются высококвалифицированными кадрами на профессиональном итальянском оборудовании;

- Широкий ассортимент качественного сертифицированного товара;

- Любезное обслуживание компетентными менеджерами;

- Скидки для корпоративных клиентов. Частные клиенты при покупке 4 колес получают услугу шиномонтажа бесплатно.

Компания «АвтоЮнион»

Яна Фабрициуса ул, 5а, (8112) 622-024

Чудская ул, 5а, (8112) 561-101

Поземского ул., 143, (8112)75-10-10

Время работы всех филиалов: ежедневно, с 9.00 до 19.00

Сайт и Интернет-магазин: https://www.4tochki.ru/

«Мне все нравится. Езжу к ним три года и буду дальше ездить!», «Сделали все быстро и качественно», - пишут в отзывах об этой сети магазинов и шиномонтажей псковичи. Почему они выбирают именно «АвтоЮнион»? Давайте разбираться!

Во-первых, здесь действительно большой выбор шин и колесных дисков любых марок, в том числе продукции известнейшего бренда Yokohama, официальным дилером которого является «АвтоЮнион». В ассортименте - более 500 наименований шин. Также в продаже есть грузовые шины.

Во-вторых, выбрать шины и диски можно самостоятельно. Просто выберите соответствующий раздел в каталоге на сайте https://www.4tochki.ru/. Выбор возможен по размеру или поавтомобилю. Подобрать нужную модель на сайте «Авто-Юнион»поможет «Шинно-дисковый калькулятор». Просто изменяйте параметры и увидите, какими будут габариты колеса. Более подробную консультацию можно получить у специалистов по телефонам в Пскове 56-11-01 или 62-20-24.

В-третьих, в шиномонтажной мастерской на Яна Фабрициуса 5а и Чудской 5а для удобства клиентов - комфортабельная комната отдыха, где можно подождать, пока «переобувают» вашу машину. В этих сервисах также можно сделать развал-схождение и ремонт автомобиля, а также произвести заправку кондиционера. Грузовой шиномонтаж работает на улице Поземского.

Помимо услуг по «переобувке» и ремонту доступна услуга сезонного хранения колес. Стоимость хранения любого комплекта колес - 1000 рублей за сезон.

В-четвертых, шиномонтаж обойдется вам в сумму от 1000 рублей за комплект колес и займет не более получаса! Мастера убедительно просят не откладывать «переобувку» на завтра - записаться на эту обязательную сезонную процедуру можно и нужно уже сегодня!

В-пятых, возможны любые способы оплаты - наличный и безналичный расчет. К оплате принимаются платежные карты любых банков. На шины и диски можно оформить кредит (ПАО «Почта Банк», Банк Хоум Кредит (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»), АО «ОТП-Банк»).

Шиномонтажный центр «Колесница»

Коммунальная, 48Б

График работы: ежедневно, 09.00–21.00

(8112) 55-67-76

http://kolesnitsa-pskov.ru/

«Колесница» - это не просто шиномонтаж. Это - настоящий шиномонтажный центр, являющийся официальным дилером в Псковской области крупных российских производителей шиноремонтных материалов и оборудования (НПО «Россвик», производителя балансировочных грузиков для легкового и грузового транспорта «Маруни.ру», Барнаульского химического завода, Омского завода по производству балансировочного и шиномонтажного оборудования «Сивик», петербургского НПО «Сторм» по производству балансировочных машин).

Здесь не только оказывают полный спектр шиномонтажных услуг, но также продают профессиональное оборудование, которое используется при ремонте и балансировке колес - балансировочные и шиномонтажные станки, дископравы, домкраты, инструменты и расходные материалы.

Более того - здесь учат мастеров-шиномонтажников! Оказывается, с ними у нас сложно: в профучилищах даже курса такого нет для будущих автослесарей. Вот и пришлось взять это дело в свои руки. Регулярно на базе «Колесницы» организуются двухдневные мастер-классы (их ведут технологи, которые работают на предприятиях, выпускающих оборудование для шиномонтажа). По окончании курса мастера получают свидетельства, подтверждающие современный профессиональный уровень их умений и навыков. На сегодня большинство специалистов по шиномонтажу, работающие в крупных псковских автоцентрах, прошли обучение на этих мастер-классах. Как говорят в «Колеснице», можно привозить прекрасные дорогие материалы, но если не будет мастеров, которые знали бы и умели бы с ними обращаться, - смысла в таких материалах попросту нет.

Шиномонтаж работает ежедневно, с 9.00 до 21.00. Цены - средние по городу. Так, «переобуть» машину с колесами на R14 обойдется в сумму от 1140 рублей, причем в эту стоимость входит мойка всех колес. Этот момент очень важен: грязь, камни в протекторе не позволят сделать правильную балансировку. По времени вся работа займет 20-30 минут, хозяин в это время может спокойно отдохнуть за чашечкой кофе или просматриванием новостей на портале Псковской Ленты Новостей. Кстати, все клиенты «Колесницы» после первого сервиса получают в подарок дисконтную карту с 10%-ной скидкой на все последующие работы мастеров сервиса.

Очень важно учитывать, что шиномонтаж лучше доверить профессиональному мастеру, а не кустарю, работу которого потом придется переделывать, а значит - переплачивать дважды а то и трижды за одну и ту же услугу.

Из отзывов клиентов: «Пробила колесо, рядом оказалась «Колесница». Сделали все аккуратно, быстро, качественно! Монтажники молодцы! Профессионалы своего дела! Приветливы и что удивило - чисто одеты! Очень удобно, что есть у них магазинчик, можно купить сразу комплектующие и установить. Хороший сервис, хорошее оборудование! Рекомендую - не пожалеете!»

«Очень быстро и качественно работают. Последние пару лет обращаюсь только сюда. Переобуться зима/лето в течение 20-30 мин. Ремонт прокола 5 минут. Быстрее нигде ещё не делали!»

Приезжать на «переобувку» можно уже сейчас, если ваш автомобиль укомплектован шинами типа «липучка» - так называют мягкие нешипованные фрикционные шины. На льду они работают по принципу «присоски»: благодаря большому количеству тонких и глубоких поперечных ламелей шины плотно цепляются за поверхность.

Владельцам шипованной зимней резины можно записываться на «переобувку» заранее или же рассмотреть возможность дошиповки колес, которую также делают в «Колеснице». Она требуется в том случае, если колесо еще в хорошем состоянии, а шипы уже износились. Работа эта требует от мастера внимания и скрупулезности, так что не откладывайте на завтра эту эконом-процедуру!

Кроме того, «Колесница» предлагает такую относительно новую для псковичей услугу, как накачка шин азотом. Именно азотом наполнены шины гоночных болидов «Формулы-1». Это обеспечивает более мягкую и комфортную езду, особенно если речь идет о неровных дорогах - с ямами и «заплатками». Как говорят специалисты, накачка шин азотом позволяет дольше сохранять подвеску и сами шины (износ резины уменьшается, причем ощутимо), дает автомобилю быстрее разгоняться и лучше тормозить.

Шиномонтаж на Речной

https://vk.com/shinkapskov

ул.Речная, 16, график работы: ежедневно, с 9.00 до 20.00

8-921-217-00-38, 8-906-223-30-10

Шиномонтаж - это не роскошь, а способ сохранить свое авто, себя любимого и своих дорогих пассажиров в целости и сохранности! С этим утверждением сложно поспорить: от профессионализма автомастеров в немалой степени зависит комфорт и безопасность на наших дорогах.

Шиномонтаж на Речной, 16 оказывает полный спектр шиномонтажных услуг для автомобилистов и мотоциклистов. Здесь помогают всем - и большим джипам, и скромным малолитражкам, и железным двухколесным коням, и детским коляскам (да, у них тоже есть колеса, которые надо обслуживать!).

В среднем сезонная переобувка автомобиля здесь займет 30-40 минут, в зависимости от марки машины. Все работы выполняются на качественном немецком оборудовании бренда WiederKraft.

В октябре-ноябре Шиномонтаж переходит на новый график работы в связи со спросом на услуги по смене летних шин на зимние. Мастера будут работать с 9 утра до последнего клиента, так что воспользоваться необходимой всем автомобилистам услугой смогут все желающие!

Кроме того, в Шиномонтаже на Речной заправляют кондиционеры и полируют фары. Если с первым все более-менее понятно, то на полировке стоит остановиться отдельно. С наступлением осени на псковских улицах стало темно не только ночью, но и утром, и вечером, а хорошая освещённость дороги фарами – важнейший аспект безопасности. Эффект от выполненной полировки оптики способен вызвать массу положительных эмоций – ваши фары изменятся до неузнаваемости! Профессиональная полировка автомобильной оптики позволит вам получить яркий свет и эффектный внешний вид без затрат на дорогой и запрещенный ксенон или новые фары. Стоимость услуги 500 рублей за переднюю фару, задние по 400 рублей. Участникам группы https://vk.com/shinkapskov скидка 10%.

Ни гвоздя, ни жезла, уважаемые автомобилисты!