«Годная шинка»: где псковичам переобуть машину дешевле, быстрее и надежнее

Сентябрьское полулето подошло к концу. В Пскове резко холодает, все чаще идут дожди, а значит, «автомобильная осень» приходит точно по расписанию. О чем это говорит? О том, что наступает горячая пора для автомобилистов. Необходимо перевести железных коней на зимний режим эксплуатации: как минимум - подумать о «переобувке».
Какие псковские шиномонтажи работают круглосуточно, где вас угостят кофе, где возьмут шины на хранение и дадут скидку на следующий визит? Вся информация - в обзоре Псковской Ленты Новостей.
«ПсковШина»
Сайт и Интернет-магазин http://pskovshina.ru
(8112) 759-073 - Отдел розничных продаж
(8112) 759-065 - Отдел оптовых продаж
(8112) 615-515 - Шиномонтаж
ул. Ижорского батальона, д. 4. График работы: с 8.30 до 19.30 без обеда и без выходных.
«Зачетно!» - говорят псковские автолюбители и автопрофессионалы про этот магазин и сервис на Ижорского батальона, 4. За 20 лет работы «ПсковШина» действительно приобрела крепкую репутацию и солидное имя в нашем городе. К слову, в честь юбилея компания приготовила подарки для всех своих клиентов - новых и постоянных. Вся информация представлена на сайте компании.
ООО «ПсковШина» специализируется на розничной и оптовой продаже автошин (легковых, грузовых, шин для спец- и сельхозтехники); колесных дисков (стальных и легкосплавных); аккумуляторных батарей; автокамер; сопутствующих товаров.
В ассортименте магазина также можно выбрать диски разнообразные как по стилю (от классического до спортивного), так и по цветовому решению. Широкий выбор размеров позволит подобрать нужный вариант на любой автомобиль.
Для удобства покупки в магазине действует постоянная акция: покупка шин или дисков в рассрочку на 6 месяцев без переплаты.
Помимо этого «Псковшина» оказывает услуги легкового шиномонтажа. Четыре дорожки, грамотные вежливые мастера, демократичные цены - все это делает процесс смены шин наиболее комфортным для автолюбителей.
Шиномонтаж работает как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди, что особенно ценно в период сезонной «переобувки» лето-зима.
При покупке шин или дисков в магазине - шиномонтаж бесплатный (оплата производится только за расходные материалы). Для типоразмеров от 215, 225... R16 и больше, а также для легкового коммерческого транспорта - скидка 50%.
Чтобы сориентироваться в ценах на услуги шиномонтажа, приведем пример нескольких популярных позиций из действующего прайса:
Снятие и установка колеса:
- Легковой автомобиль - 50,00 рублей
- Нива, УАЗ и все авто аналогичного плана - 90,00 рублей
- Микроавтобус и легкий грузовик – передний мост - 90,00 рублей
- Микроавтобус и легкий грузовик – задний мост (спарка) - 120,00 рублей
Балансировка колес:
- R12, R13, R14 - 45,00 рублей
- R12C, R13C, R14C, R15, R16 - 50,00 рублей
- Джип, Нива, УАЗ; R15, R16 (с 215 и выше); R17, R18, R19, R20 (легковая) - 70,00 рублей.
Все работы выполняются согласно ГОСТ Р51709-2001 и «Правил эксплуатации автомобильных шин».
Шиномонтаж на подземной парковке ТРК «Акваполис»
Группа шиномонтажа ВКонтакте: https://vk.com/public154197605
61-20-44, 8-921-211-20-44
Кузбасской дивизии ул., 19, подземный паркинг, время работы с 9.00 до 21.00 (въезд на парковку - бесплатный!)
Ночные заморозки - не за горами! Самые дальновидные псковичи уже начали записываться на шиномонтаж, который работает на подземной парковке ТРК «Акваполис». Запись на октябрь уже стартовала, так что поторопитесь, чтобы через какие-то пару недель спокойно поменять резину и ездить по дорогам безопасно и с комфортом.
В шиномонтаже на паркинге ТРК «Акваполис» оказывают полный спектр услуг, в том числе ремонт и замену шин любой сложности с предварительной помывкой колес, а также прокатку железных, а также правку литых и кованных дисков.
Сертифицированные мастера работают на итальянском и немецком оборудовании. В среднем классическая сезонная «переобувка» занимает 15-30 минут.
Обратите внимание: при оплате услуг на 1000 рублей вы получите в подарок дисконтную карту, которая дает 10%-ную скидку на дальнейшее обслуживание.
Шинный центр Truck Point
8-911-890-56-56
Ленинградское шоссе, 28/1 (остановка «Учхоз»)
РЕЖИМ РАБОТЫ: Магазин с 09.00 до 19.00 часов, без обеда и выходных. Легковой и грузовой шиномонтаж - КРУГЛОСУТОЧНО.
Шинный центр Truck Point - официальный дилер компаний Bridgestone и Firestone в Псковской области, а значит - это гарантия качества от производителя и только сертифицированные шины и диски.
Компания Бриджстоун СНГ объявила о создании профессиональной торгово-сервисной сети шинных центров «Truck Point» на российском рынке в конце 2004 года. На сегодняшний день сеть включает в себя более 30 шинных центров на территории России и Казахстана, отвечающих высоким стандартам, которые предъявляет Bridgestone к своим партнерам, и соответствующих всем мировым и европейским стандартам. Сертификат от Bridgestone - это документ, который свидетельствует о качестве продукции, надежности технологических процессов и о безопасности использования конечного продукта. По сути - это ваша уверенность на дорогах.
В шинном центре «Truck Point» вы найдете любые необходимые вам шины в наличии по весьма привлекательным ценам. Не оказалось подходящего размера - привезут на заказ без предоплаты в кратчайшие сроки. Изучить ассортимент помогут опытные консультанты или вы самостоятельно можете найти то, что надо именно вам, на сайте https://shina-luki.ru/catalog/, выбрав товар по ряду позиций (сезон, производитель, диаметр, ширина, профиль, вылет диска и т.п.).
Уровень шиномонтажного сервиса «Truck Point» позволит чувствовать себя комфортно на дороге даже в самых неблагоприятных условиях. В торговых точках установлены мягкие зоны, где вы сможете скоротать свое ожидание и насладиться чашечкой горячего кофе. За это время мастера произведут шиномонтаж на итальянском оборудовании. Вам не следует беспокоиться о качестве сделанных работ, поскольку все специалисты центра периодически проходят курсы квалификации, после чего сдают внутренний экзамен.
Круглосуточно в «Truck Point» - полный комплекс сопутствующего профессионального шинного сервиса:
- шиномонтаж,
- балансировка,
- нарезка протектора,
- ремонт и правка дисков,
- хранение колес
а также гарантийная, информационная, техническая поддержка клиента на всех стадиях шинного менеджмента.
В «горячее» время смены летних шин на зимние в шинном центре вводятся дополнительные смены, благодаря чему здесь не скапливаются очереди из автовладельцев. В среднем время «переобувки» составляет до 30-40 минут с условием балансировки.
Ключевые преимущества шинного центра «Truck Point»:
- Вы покупаете лицензионную продукцию и услугу;
- Вы обеспечены официальной гарантией;
- Все работы осуществляются высококвалифицированными кадрами на профессиональном итальянском оборудовании;
- Широкий ассортимент качественного сертифицированного товара;
- Любезное обслуживание компетентными менеджерами;
- Скидки для корпоративных клиентов. Частные клиенты при покупке 4 колес получают услугу шиномонтажа бесплатно.
Компания «АвтоЮнион»
Яна Фабрициуса ул, 5а, (8112) 622-024
Чудская ул, 5а, (8112) 561-101
Поземского ул., 143, (8112)75-10-10
Время работы всех филиалов: ежедневно, с 9.00 до 19.00
Сайт и Интернет-магазин: https://www.4tochki.ru/
«Мне все нравится. Езжу к ним три года и буду дальше ездить!», «Сделали все быстро и качественно», - пишут в отзывах об этой сети магазинов и шиномонтажей псковичи. Почему они выбирают именно «АвтоЮнион»? Давайте разбираться!
Во-первых, здесь действительно большой выбор шин и колесных дисков любых марок, в том числе продукции известнейшего бренда Yokohama, официальным дилером которого является «АвтоЮнион». В ассортименте - более 500 наименований шин. Также в продаже есть грузовые шины.
Во-вторых, выбрать шины и диски можно самостоятельно. Просто выберите соответствующий раздел в каталоге на сайте https://www.4tochki.ru/. Выбор возможен по размеру или поавтомобилю. Подобрать нужную модель на сайте «Авто-Юнион»поможет «Шинно-дисковый калькулятор». Просто изменяйте параметры и увидите, какими будут габариты колеса. Более подробную консультацию можно получить у специалистов по телефонам в Пскове 56-11-01 или 62-20-24.
В-третьих, в шиномонтажной мастерской на Яна Фабрициуса 5а и Чудской 5а для удобства клиентов - комфортабельная комната отдыха, где можно подождать, пока «переобувают» вашу машину. В этих сервисах также можно сделать развал-схождение и ремонт автомобиля, а также произвести заправку кондиционера. Грузовой шиномонтаж работает на улице Поземского.
Помимо услуг по «переобувке» и ремонту доступна услуга сезонного хранения колес. Стоимость хранения любого комплекта колес - 1000 рублей за сезон.
В-четвертых, шиномонтаж обойдется вам в сумму от 1000 рублей за комплект колес и займет не более получаса! Мастера убедительно просят не откладывать «переобувку» на завтра - записаться на эту обязательную сезонную процедуру можно и нужно уже сегодня!
В-пятых, возможны любые способы оплаты - наличный и безналичный расчет. К оплате принимаются платежные карты любых банков. На шины и диски можно оформить кредит (ПАО «Почта Банк», Банк Хоум Кредит (ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»), АО «ОТП-Банк»).
Шиномонтажный центр «Колесница»
Коммунальная, 48Б
График работы: ежедневно, 09.00–21.00
(8112) 55-67-76
«Колесница» - это не просто шиномонтаж. Это - настоящий шиномонтажный центр, являющийся официальным дилером в Псковской области крупных российских производителей шиноремонтных материалов и оборудования (НПО «Россвик», производителя балансировочных грузиков для легкового и грузового транспорта «Маруни.ру», Барнаульского химического завода, Омского завода по производству балансировочного и шиномонтажного оборудования «Сивик», петербургского НПО «Сторм» по производству балансировочных машин).
Здесь не только оказывают полный спектр шиномонтажных услуг, но также продают профессиональное оборудование, которое используется при ремонте и балансировке колес - балансировочные и шиномонтажные станки, дископравы, домкраты, инструменты и расходные материалы.
Более того - здесь учат мастеров-шиномонтажников! Оказывается, с ними у нас сложно: в профучилищах даже курса такого нет для будущих автослесарей. Вот и пришлось взять это дело в свои руки. Регулярно на базе «Колесницы» организуются двухдневные мастер-классы (их ведут технологи, которые работают на предприятиях, выпускающих оборудование для шиномонтажа). По окончании курса мастера получают свидетельства, подтверждающие современный профессиональный уровень их умений и навыков. На сегодня большинство специалистов по шиномонтажу, работающие в крупных псковских автоцентрах, прошли обучение на этих мастер-классах. Как говорят в «Колеснице», можно привозить прекрасные дорогие материалы, но если не будет мастеров, которые знали бы и умели бы с ними обращаться, - смысла в таких материалах попросту нет.
Шиномонтаж работает ежедневно, с 9.00 до 21.00. Цены - средние по городу. Так, «переобуть» машину с колесами на R14 обойдется в сумму от 1140 рублей, причем в эту стоимость входит мойка всех колес. Этот момент очень важен: грязь, камни в протекторе не позволят сделать правильную балансировку. По времени вся работа займет 20-30 минут, хозяин в это время может спокойно отдохнуть за чашечкой кофе или просматриванием новостей на портале Псковской Ленты Новостей. Кстати, все клиенты «Колесницы» после первого сервиса получают в подарок дисконтную карту с 10%-ной скидкой на все последующие работы мастеров сервиса.
Очень важно учитывать, что шиномонтаж лучше доверить профессиональному мастеру, а не кустарю, работу которого потом придется переделывать, а значит - переплачивать дважды а то и трижды за одну и ту же услугу.
Приезжать на «переобувку» можно уже сейчас, если ваш автомобиль укомплектован шинами типа «липучка» - так называют мягкие нешипованные фрикционные шины. На льду они работают по принципу «присоски»: благодаря большому количеству тонких и глубоких поперечных ламелей шины плотно цепляются за поверхность.
Владельцам шипованной зимней резины можно записываться на «переобувку» заранее или же рассмотреть возможность дошиповки колес, которую также делают в «Колеснице». Она требуется в том случае, если колесо еще в хорошем состоянии, а шипы уже износились. Работа эта требует от мастера внимания и скрупулезности, так что не откладывайте на завтра эту эконом-процедуру!
Кроме того, «Колесница» предлагает такую относительно новую для псковичей услугу, как накачка шин азотом. Именно азотом наполнены шины гоночных болидов «Формулы-1». Это обеспечивает более мягкую и комфортную езду, особенно если речь идет о неровных дорогах - с ямами и «заплатками». Как говорят специалисты, накачка шин азотом позволяет дольше сохранять подвеску и сами шины (износ резины уменьшается, причем ощутимо), дает автомобилю быстрее разгоняться и лучше тормозить.
Шиномонтаж на Речной
ул.Речная, 16, график работы: ежедневно, с 9.00 до 20.00
8-921-217-00-38, 8-906-223-30-10
Шиномонтаж - это не роскошь, а способ сохранить свое авто, себя любимого и своих дорогих пассажиров в целости и сохранности! С этим утверждением сложно поспорить: от профессионализма автомастеров в немалой степени зависит комфорт и безопасность на наших дорогах.
Шиномонтаж на Речной, 16 оказывает полный спектр шиномонтажных услуг для автомобилистов и мотоциклистов. Здесь помогают всем - и большим джипам, и скромным малолитражкам, и железным двухколесным коням, и детским коляскам (да, у них тоже есть колеса, которые надо обслуживать!).
В среднем сезонная переобувка автомобиля здесь займет 30-40 минут, в зависимости от марки машины. Все работы выполняются на качественном немецком оборудовании бренда WiederKraft.
В октябре-ноябре Шиномонтаж переходит на новый график работы в связи со спросом на услуги по смене летних шин на зимние. Мастера будут работать с 9 утра до последнего клиента, так что воспользоваться необходимой всем автомобилистам услугой смогут все желающие!
Кроме того, в Шиномонтаже на Речной заправляют кондиционеры и полируют фары. Если с первым все более-менее понятно, то на полировке стоит остановиться отдельно. С наступлением осени на псковских улицах стало темно не только ночью, но и утром, и вечером, а хорошая освещённость дороги фарами – важнейший аспект безопасности. Эффект от выполненной полировки оптики способен вызвать массу положительных эмоций – ваши фары изменятся до неузнаваемости! Профессиональная полировка автомобильной оптики позволит вам получить яркий свет и эффектный внешний вид без затрат на дорогой и запрещенный ксенон или новые фары. Стоимость услуги 500 рублей за переднюю фару, задние по 400 рублей. Участникам группы https://vk.com/shinkapskov скидка 10%.
Ни гвоздя, ни жезла, уважаемые автомобилисты!