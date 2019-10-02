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Особенности ремонта стартеров в автомобиле

Немецкие, французские, русские, американские, японские и другие автотранспортные средства оснащаются многоступенчатой системой запуска двигателя. В независимости от уровня технологичности концерна, используется один компонент – стартер, необходимый для запуска и вращения коленвала.

Рано или поздно по разным причинам он может выйти из строя. В этом случае потребуется надежный ремонт стартеров. Работы по диагностике, определению неполадок, ремонту (демонтажу, замене и установке) должны вестись специализированным персоналом. Применяется оборудование – отвертки, ключи с воротком и другие устройства.

Ключевые характеристики ремонтных работ по восстановлению стартера

Стартер используется в качестве запускающего двигатель механизма в любом автомобиле. Это устройство отличается по техническим характеристикам – размеру, способу установки, производителю, но конструкция практически всегда идентична. Используются такие составные компоненты, как контактная пластина, вилка. Применяется бендикс, втулки, стопорные кольца, статорные обмотки и другие составные устройства.

Работая в комплексе, они образуют единую систему. Но стоит только одному компоненту выйти из строя, как стартер начинает барахлить. Автотранспортное средство запускается не с первого раза.

Причин для возникновения поломок может быть несколько.

Во-первых, наступление естественного износа. Стартер может прослужить несколько лет при правильной эксплуатации. Со временем изнашивается обмотка, бендикс начинает барахлить. Выходят из строя другие составные компоненты. Для дальнейшей работоспособности необходим квалифицированный ремонт. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, рекомендуется проводить профилактические работы. Менять щеточный узел, осматривать обмотку;

Во-вторых, преждевременный выход из строя в результате неправильных условий эксплуатации. Если владелец автотранспортного средства долго крутит стартером, то он может «спалить» его». Обмотка оплавливается, бендикс выходит из строя. Поломка может произойти даже на новом автомобиле в случае неправильной эксплуатации.

Поэтому важно выполнять качественные ремонтные работы, диагностику и профилактику.

Статья подготовлена по материалам сайта astarter.ru.