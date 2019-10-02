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В декабре при обслуживании или ремонте автомобиля Škoda можно получить выгоду до 40%

В декабре в официальном дилерском центре «Škoda Автотим Псков» действует зимняя сервисная акция.

При проведении технического обслуживания или ремонта автомобиля Škoda можно получить выгоду до 40%.

Выгода распространяется на всю сумму заказа-наряда при условии приобретения оригинальных деталей и работ, связанных с:

заменой отдельных компонентов трансмиссии (сцепления, маховика и/или блока управления КПП (мехатроника);

заменой комплекта ГРМ и водяного насоса;

заменой компонентов передней и задней подвесок (амортизаторы, шаровые опоры, рулевые тяги и т.п.);

заменой компонентов тормозной системы (передние и задние колодки, диски, барабаны);

При сумме заказ-наряда:

10 000 - 19 999 руб. - выгода 4 000 руб.

20 000 - 29 999 руб. - выгода 6 000 руб.

от 30 000 руб. и выше - выгода 8 000 руб.

Предложение действительно для автомобилей Škoda старше 3-х лет.

Не суммируется с выгодами по бонусной программе лояльности.

Не является публичной офертой.

Для получения подробной информации можно позвонить по телефону 8 (8112) 44-11-11 или заполнить форму на сайте https://service.skoda-avto.ru/.

«Автотим Псков»: г.Псков, ул. Леона Поземского, 111.