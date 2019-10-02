В декабре при обслуживании или ремонте автомобиля Škoda можно получить выгоду до 40%

В декабре в официальном дилерском центре «Škoda Автотим Псков» действует зимняя сервисная акция.
Выгода распространяется на всю сумму заказа-наряда при условии приобретения оригинальных деталей и работ, связанных с:
При сумме заказ-наряда:
10 000 - 19 999 руб. - выгода 4 000 руб.
20 000 - 29 999 руб. - выгода 6 000 руб.
от 30 000 руб. и выше - выгода 8 000 руб.
Не суммируется с выгодами по бонусной программе лояльности.
Не является публичной офертой.
Для получения подробной информации можно позвонить по телефону 8 (8112) 44-11-11 или заполнить форму на сайте https://service.skoda-avto.ru/.
«Автотим Псков»: г.Псков, ул. Леона Поземского, 111.