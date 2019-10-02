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Где заказать ремонт турбины?

Турбокомпрессор – это важный элемент двигателя машины. В технически исправном состоянии турбина повышает мощность мотора. Это объясняется принципом работы компрессорной установки. Она сжимает и подает воздух в двигатель, что способствует взрыву в цилиндрах. Посредством установки турбины можно увеличить мощность мотора в среднем на 30-40%, при этом сократить количество расходуемого топлива. Мотор, оснащенный турбокомпрессором, вырабатывает больше полезной энергии. Чем агрегат без этого элемента.

Явным признаком того, что турбина вышла из строя и требует ремонта, является увеличение расхода топлива. В этом случае нужно обратиться на СТО, чтобы выполнить полную диагностику. Качественный и быстрый ремонт турбин в Москве выполняет компания «Вольтаж Турбо». Ее штат представлен специалистами с большим опытом работы. Они используют современные стенды и профессиональные инструменты, что позволяет провести ремонтные работы любой сложности быстро и качественно.

Залог успеха заключается в том, что ремонт выполняется поэтапно. Если при осмотре комплектующих будут выявлен износ отдельных элементов, то проводится установка новых запчастей. Это позволяет восстановить работоспособность, а также обеспечить долгую работу компрессора без сбоев. На все виды оказываемых услуг компания предоставляет гарантию, так как уверена в качестве их выполнения.

Этапы ремонта турбины

Восстановление турбокомпрессора проводится в несколько этапов:

полная разборка агрегата для установления точной причины поломки;

очистка от пыли и грязи деталей корпуса и колес автомобиля;

установка новых уплотнителей и подшипников;

тестирование других элементов (в случае неисправности проводится замена);

балансировка турбинного ротора на стенде;

балансировка картриджей;

проверка утечки масла.

После завершения проводится тестовый запуск для проверки работоспособности. Затем отреставрированный компрессор устанавливается на автомобиль. Каждый клиент получает талон с официальной гарантией. Компания «Вольтаж Турбо» предлагает пройти диагностику в удобное время. Заявки принимаются как по телефону, так и на сайте. Поскольку к ремонту не привлекаются посредники, то на все виды услуг устанавливаются максимально выгодные цены.

По материалам сайта http://voltag-remont-turbiny.ru/.