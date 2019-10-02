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АвтоМир / Сервис

Где отрегулировать развал схождение?

03.03.2020 12:47|ПсковКомментариев: 1

Правильно отрегулированный развал-схождение - это гарантия комфорта при управлении автомобилем и безопасности при любых погодных условиях. Нужно периодически проводить регулировку или оперативно обращаться к мастеру, если начали быстрее изнашиваться шины или расходуется больше топлива. В Москве работает много станций технического обслуживания, которые оказывают подобные услуги.

Если вы хотите, чтобы работа была выполнена качественно и оперативно, то стоит обратиться в автосервис shod-razval. Он предлагает своим клиентам оценить ряд преимуществ:

  • демократичные цены на оказываемые услуги;
  • возможность прохождения диагностики в удобное для клиента время;
  • проведение персональных консультаций и удобная форма записи на прием;
  • предоставление гарантии на выполненную работу;
  • гарантия высокоточной регулировки, так как используется современное оборудование.

Автосервис использует компьютерный стенд с технологией 3D, поэтому развал схождение регулируется максимально точно. Это обеспечивает сцепление шин с дорожным покрытием, управляемость машины. Проводить регулировку стоит в рамках планового ТО каждые 15-30 тысяч километров пробега для отечественных и импортных машин соответственно. Если своевременно выполнить работы, то вы сможете экономить топливо и увеличить расход покрышек, что ведет к очевидной экономии.

В каких случаях нужно обратиться в автосервис?

Помимо планового выполнения работ может потребоваться оперативное вмешательство мастера. Например, при замене несущих элементов подвески нужно проверить угол наклона колес. Учитывайте также качество дорожного покрытия. Если автомобиль по большей части эксплуатируется в пересеченной местности, на дорогах с ямами, выбоинами, то плановую проверку и регулировку придется проводить чаще.

О необходимости оперативного обращения за консультацией к мастеру говорит неравномерный износ протектора шин. Определить этот дефект можно во время визуального осмотра. Если вы движетесь по прямой, а машина уходит в сторону, то также нужно провести компьютерную диагностику. О необходимости профессиональной регулировки свидетельствует появление постороннего шума при движении авто, смещение положения горизонтальной спицы руля.

По материалам сайта http://shod-razval.org/.

Источник: Псковская Лента Новостей
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