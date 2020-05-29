«SiGmavto» в Пскове: Оптимальные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту

«Оптимальные цены и добросовестное отношение к каждому заказу» - таков дивиз, отражающий основные принципы работы автосервиса «SiGmavto» в Пскове.
Если у вас сломался автомобиль, то сервисный центр «SiGmavto» на улице Новгородская, 13 - это то, что вам нужно.
Несмотря на то, что автосервис открылся недавно, он уже завоевал доверие многих клиентов.
Профессиональные мастера автосервиса осуществляют ремонтные работы различной сложности, в частности:
Кроме того, специалисты автосервиса при необходимости осуществят квалифицированный подбор оригинальных и неоригинальных автозапчастей для вашего автомобиля в кратчайшие сроки.
Автосервис «SiGmavto» сотрудничает с компанией «Glades», которая, является ведущим интернет магазином автозапчастей в Пскове.
«SiGmavto» является сертифицированным автосервисом, поэтому клиенты могут рассчитывать на гарантию выполненных мастерами работ. Кроме того, при покупке автозапчастей у компании-партнера «Glades» сервис также предоставляет на них гарантию.
Специалисты автосервиса предоставляют клиентам 10% скидку на ремонтные работы при покупке автозапчастей в компании «Glades».
Норма/час производимых работ -700 рублей.
Для удобства клиентов в автосервисе предусмотрена оплата услуг любым удобным способом - наличным и безналичным.
Также в автосервисе «SiGmavto» возможно заключение договора на комплексное обслуживание автомобилей.
Сервисный центр оборудован 4 подъемниками, 3 из которых двухстоечные и 1 четырехстоечный.
Псков, улица Новгородская, 13
Контактный телефон – 8-953-254-56-56.
Режим работы: ежедневно с 9.00 и до последнего клиента; суббота и воскресение – выходные (открытие сервиса и ремонтные работы возможны по согласованию с мастером)
Электронная почта - sigmavto@mail.ru
Официальный сайт - sigmavto.ru