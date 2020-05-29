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«SiGmavto» в Пскове: Оптимальные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту

«Оптимальные цены и добросовестное отношение к каждому заказу» - таков дивиз, отражающий основные принципы работы автосервиса «SiGmavto» в Пскове.

Если у вас сломался автомобиль, то сервисный центр «SiGmavto» на улице Новгородская, 13 - это то, что вам нужно.

Несмотря на то, что автосервис открылся недавно, он уже завоевал доверие многих клиентов.

Профессиональные мастера автосервиса осуществляют ремонтные работы различной сложности, в частности:

работы по техническому обслуживанию

ремонт ходовой части автомобиля

ремонт генераторов

ремонт стартеров

ремонтные работы рулевых реек и многое другое

Кроме того, специалисты автосервиса при необходимости осуществят квалифицированный подбор оригинальных и неоригинальных автозапчастей для вашего автомобиля в кратчайшие сроки.

Автосервис «SiGmavto» сотрудничает с компанией «Glades», которая, является ведущим интернет магазином автозапчастей в Пскове.

Каталог запчастей обширный, при необходимости Автосервис «SiGmavto» возьмет на себя поиск и доставку нужной запчасти из магазинов партнера. Мастера автосервиса гарантируют индивидуальный подход к каждому клиенту.

«SiGmavto» является сертифицированным автосервисом, поэтому клиенты могут рассчитывать на гарантию выполненных мастерами работ. Кроме того, при покупке автозапчастей у компании-партнера «Glades» сервис также предоставляет на них гарантию.

Приятным бонусом для клиентов станет акция, действующая в сервисном центре «SiGmavto», – бесплатная диагностика подвески и замена масла в автомобиле при покупке автозапчастей, масла и масляного фильтра в «SiGmavto» и «Glades».

Специалисты автосервиса предоставляют клиентам 10% скидку на ремонтные работы при покупке автозапчастей в компании «Glades».

Норма/час производимых работ -700 рублей.

Для удобства клиентов в автосервисе предусмотрена оплата услуг любым удобным способом - наличным и безналичным.

Также в автосервисе «SiGmavto» возможно заключение договора на комплексное обслуживание автомобилей.

Сервисный центр оборудован 4 подъемниками, 3 из которых двухстоечные и 1 четырехстоечный.

Псков, улица Новгородская, 13

Контактный телефон – 8-953-254-56-56.

Режим работы: ежедневно с 9.00 и до последнего клиента; суббота и воскресение – выходные (открытие сервиса и ремонтные работы возможны по согласованию с мастером)

Электронная почта - sigmavto@mail.ru

Официальный сайт - sigmavto.ru