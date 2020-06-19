АвтоМир / Сервис

Псковской области предрекли дефицит АЗС

Банкротство небольших АЗС, вызванное экономическим кризисом, может привести к дефициту заправочных станций в ряде регионов России, в том числе в Псковской области, сообщил ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«В ряде регионов нет сетей крупных компаний. Если местные сети обанкротятся, то у местного населения появятся неудобства — рядом с домом заправок будет не хватать. Придется ехать далеко, тратить время, топливо. Это угрожает маленьким населенным пунктам. Крупным компаниям возиться и строить заправки не захочется. А людям, которые там живут, заправляться нужно. Я по СССР хорошо помню, как у меня отец километров 40 ехал, чтобы заправиться», — сказал Хестанов.

Таким образом в России может образоваться локальный дефицит заправок в небольших городах и селах. Такое развитие событий наиболее вероятно в Новгородской, Псковской, Ивановской, Костромской областях и других относительно небогатых регионах, где крупным компаниям будет нерентабельно строить заправки в населённых пунктах районного значения.