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Автоцентр «АВТОТИМ ПСКОВ» осуществляет сервисное обслуживание и ремонт автомобилей SKODA

Автоцентр «АВТОТИМ ПСКОВ» осуществляет сервисное обслуживание и ремонт автомобилей SKODA. Благодаря огромному опыту, накопленному за годы работы, «АВТОТИМ ПСКОВ» качественно и в срок решает любые задачи от комплексной диагностики или отладки важнейших систем транспортного средства до ремонта двигателя, коробки передач и прочих агрегатов.

Почему стоит обратиться в АВТОТИМ ПСКОВ?

Сотни постоянных клиентов официального сервиса SKODA АВТОТИМ ПСКОВ, которые из года в год обращаются за диагностикой и ремонтом автомобиля, убедились в высоком качестве услуг. Вам нужен ремонт? Обратитесь в АВТОТИМ ПСКОВ, чтобы ваш автомобиль снова начал работать безупречно. Высокая квалификация и опыт сотрудников позволяют осуществлять сервисное обслуживание и ремонт в самые короткие сроки.

Услуги:

Сервисная станция автоцентра АВТОТИМ ПСКОВ укомплектована профессиональным инструментом, сертифицированным SKODA. Благодаря этому мы можем проводить наиболее сложные работы по ремонту автомобилей. В список наших услуг входят следующие работы:

гарантийный и послегарантийный ремонт SKODAвне зависимости от места приобретения и года выпуска;

заправка кондиционеров;

балансировка и шиномонтаж колес;

компьютерная диагностика всех электронных систем;

ремонт КПП (механика и автомат);

очистка топливных форсунок с использованием современной аппаратуры;

ремонт и диагностика подвески;

ремонт двигателей;

электронный сход-развал;

техническое обслуживание и сервис SKODA, при котором соблюдаются все заводские требования;

ремонт электрооборудования;

монтаж любого дополнительного оборудования: от простых недорогих установок до сложных инсталляций.

Вы можете записаться на сервис в «АВТОТИМ ПСКОВ» по телефону 8 (8112) 44 11 11 или на сайте www.alva-skoda.ru.

«АВТОТИМ ПСКОВ» работает ежедневно с 9:00 до 21:00 по адресу: улица Леона Поземского, дом 111.

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