Автоцентр «АВТОТИМ ПСКОВ» осуществляет сервисное обслуживание и ремонт автомобилей SKODA. Благодаря огромному опыту, накопленному за годы работы, «АВТОТИМ ПСКОВ» качественно и в срок решает любые задачи от комплексной диагностики или отладки важнейших систем транспортного средства до ремонта двигателя, коробки передач и прочих агрегатов.
Почему стоит обратиться в АВТОТИМ ПСКОВ?
Сотни постоянных клиентов официального сервиса SKODA АВТОТИМ ПСКОВ, которые из года в год обращаются за диагностикой и ремонтом автомобиля, убедились в высоком качестве услуг. Вам нужен ремонт? Обратитесь в АВТОТИМ ПСКОВ, чтобы ваш автомобиль снова начал работать безупречно. Высокая квалификация и опыт сотрудников позволяют осуществлять сервисное обслуживание и ремонт в самые короткие сроки.
Услуги:
Сервисная станция автоцентра АВТОТИМ ПСКОВ укомплектована профессиональным инструментом, сертифицированным SKODA. Благодаря этому мы можем проводить наиболее сложные работы по ремонту автомобилей. В список наших услуг входят следующие работы:
Вы можете записаться на сервис в «АВТОТИМ ПСКОВ» по телефону 8 (8112) 44 11 11 или на сайте www.alva-skoda.ru.
«АВТОТИМ ПСКОВ» работает ежедневно с 9:00 до 21:00 по адресу: улица Леона Поземского, дом 111.
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