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АвтоМир / Сервис

Почему стоит обратиться в «Автотим Псков» для ремонта автомобиля «Шкода»?

31.03.2021 18:53|ПсковКомментариев: 0

Автоцентр «Автотим Псков» осуществляет сервисное обслуживание и ремонт автомобилей «Шкода». Благодаря огромному опыту, накопленному за годы работы, «Автотим Псков» качественно и в срок решает любые задачи от комплексной диагностики или отладки важнейших систем транспортного средства до ремонта двигателя, коробки передач и прочих агрегатов.

Почему стоит обратиться в «Автотим Псков»?

Сотни постоянных клиентов официального сервиса «Шкода». «Автотим Псков», которые из года в год обращаются за диагностикой и ремонтом автомобиля, убедились в высоком качестве услуг. Вам нужен ремонт? Обратитесь в «Автотим Псков», чтобы ваш автомобиль снова начал работать безупречно. Высокая квалификация и опыт сотрудников позволяют осуществлять сервисное обслуживание и ремонт в самые короткие сроки.

Наши услуги

Сервисная станция автоцентра «Автотим Псков» укомплектована профессиональным инструментом, сертифицированным «Шкода». Благодаря этому мы можем проводить наиболее сложные работы по ремонту автомобилей. В список наших услуг входят следующие работы:

- гарантийный и послегарантийный ремонт «Шкода»;

- заправка кондиционеров;

- балансировка и шиномонтаж колес;

- компьютерная диагностика всех электронных систем;

- ремонт КПП (механика и автомат);

- ремонт и диагностика подвески;

- ремонт двигателей;

- электронный сход-развал;

- техническое обслуживание и сервис «Шкода»., при котором соблюдаются все заводские требования;

- ремонт электрооборудования;

- монтаж любого дополнительного оборудования.

Вы можете записаться на сервис в «Автотим Псков» по телефону 8 (8112) 44 11 11 или на сайте www.alva-skoda.ru

«Автотим Псков» ждет вас ежедневно с 9:00 до 21:00 по адресу ул. Леона Поземского, д. 111

Теги: #автомобиль #обслуживание автомашины #автотим псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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