Псковские автомеханики подтвердили свое мастерство

Сотрудники двух псковских автосервисов FIT SERVICE успешно прошли аттестацию и подтвердили свои профессиональные знания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.
Для примера в сервисе привели по одному вопросу из последней аттестации. Сотрудникам необходимо было ответить на 14 вопросов, чтобы сдать аттестацию. Правильных ответов должно было быть не менее 80%.
Вопрос для мастера-приемщика: после диагностики ходовой части клиент сообщает, что у него сейчас нет денег, чтобы устранить все неисправности в автомобиле. Из 4-х вариантов нужно было выбрать правильный ответ: разделить ремонт на несколько этапов и предложить устранить сперва наиболее критичные неисправности, а остальное отложить на потом.
Вопрос для автомеханика: в чем основное преимущество промывки без снятия топливных форсунок перед промывкой со снятием? Правильный ответ: одновременно очищаются впускные клапаны, окна впускных клапанов, камера сгорания, днище поршня.