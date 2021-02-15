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АвтоМир / Сервис

Псковские автомеханики подтвердили свое мастерство

30.04.2021 09:00|ПсковКомментариев: 1

Сотрудники двух псковских автосервисов FIT SERVICE успешно прошли аттестацию и подтвердили свои профессиональные знания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

«Что отличает автосервисы международной сети FIT SERVICE от других автосервисов в Пскове? Все наши сотрудники проходят не только регулярное обучение по своей должности, но и сдают аттестацию, - рассказал собственник сети в Пскове Артем Бовт. - Сдача аттестации обязательна раз в квартал, иначе автосервис штрафуется головной компанией FIT SERVICE».

Для примера в сервисе привели по одному вопросу из последней аттестации. Сотрудникам необходимо было ответить на 14 вопросов, чтобы сдать аттестацию. Правильных ответов должно было быть не менее 80%. 

Вопрос для мастера-приемщика: после диагностики ходовой части клиент сообщает, что у него сейчас нет денег, чтобы устранить все неисправности в автомобиле. Из 4-х вариантов нужно было выбрать правильный ответ: разделить ремонт на несколько этапов и предложить устранить сперва наиболее критичные неисправности, а остальное отложить на потом.

Вопрос для автомеханика: в чем основное преимущество промывки без снятия топливных форсунок перед промывкой со снятием? Правильный ответ: одновременно очищаются впускные клапаны, окна впускных клапанов, камера сгорания, днище поршня.

Теги: #псков #автосервис #FIT SERVICE
Источник: Псковская Лента Новостей
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