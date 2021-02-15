←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вся правда о кондиционере
в МРЭО Живая очередь
Какой автомобиль надежнее?
в чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров
Правила замены масла
Почему нужно менять резину сейчас?
вот кто всех дешевле
Кто на чем экономит при обслуживании?
да-да уже встаю
Автобус в новый район
Новые штрафы Для псковичей
Янушка Сейчас
Обязательно бахнем Но потом
Все ограничения движения
Кольцо с дровяником
Остановку? Да пусть переносят
ещё АвтоМир / Сервис 15.02.2021 22:170 Около 10% читателей ПЛН пользуется услугой сезонного хранения резины 17.05.2021 11:410 Руки чувствуют: автомеханик из Пскова рассказал об особенностях профессии 30.04.2021 09:001 Псковские автомеханики подтвердили свое мастерство 18.04.2021 21:560 «При какой цене на топливо вы откажетесь от автомобиля?» - тема нового опроса в «Автомире» 31.03.2021 18:530 Почему стоит обратиться в «Автотим Псков» для ремонта автомобиля «Шкода»? 15.02.2021 22:170 Около 10% читателей ПЛН пользуется услугой сезонного хранения резины
 
 
 
 
 
АвтоМир / Сервис

Руки чувствуют: автомеханик из Пскова рассказал об особенностях профессии

17.05.2021 11:41|ПсковКомментариев: 0

Для большинства людей автосервис — это своего рода врачебный кабинет, куда приходят за помощью только тогда, когда что-то заболело. А для некоторых это дело всей жизни, прежде всего, для автомехаников. Псковичу Вячеславу Баранову всего 26 лет, но он уже является одним из самых опытных работников автосервиса международной сети FIT SERVICE. Он рассказал об особенностях профессии, почему важно любить свою работу, и зачем механику нужна психология.

 

Быстро и качественно

- Автомеханик — это работа не только с техникой, но и с ее владельцами. В ремонтной зоне заметила, что клиенты внимательно наблюдают за процессом. Часто люди над душой стоят, советы раздают?

- Да, у меня частенько есть такие «помощники», как и у всех нас, кто здесь работает. Есть такие люди, которые в 9 утра привезли машину, и стоят весь день рядом с тобой, если ремонт большой какой-то. К примеру, был у меня случай, еще в «Джем Авто» (автосервис «Джем Авто» работал в Пскове с 2008 года и позднее - в 2019 году - присоединился к международной сети автосервисов FITSERVICE - ред.). К нам приехал ремонтироваться батюшка из Пушкинских Гор. Его постоянно мастера-приемщики от меня уводили, чтобы не мешал работать. А ему тоже гайки хотелось крутить. До самого вечера со мной проходил.

- То есть, автомеханик должен уметь общаться с людьми. Какими еще качествами должен обладать человек вашей профессии?

- Нужно любить свое дело, трудолюбие важно. Не просто ходить на работу ради работы, а именно интересоваться этим делом, разбираться в нем, уметь искать информацию из различных источников. Человек должен четко понимать, чем он занимается. Кроме того, здесь каждый день общаешься с людьми, от этого многое зависит. Это, можно сказать, половина моего заработка. То есть, не только приемщик разговаривает с человеком, но и механик. Нужно правильно преподнести клиенту все моменты, пояснить, к чему могут привести неисправности его автомобиля. Психологический момент присутствует, своего рода воздействие на клиента.

- Быть коммуникабельным — это важно. А что главное в работе автомеханика?

- Главное — это сделать быстро и качественно. Прежде всего, диагностика - найти неисправность. Не бывает так, что тебе пригнали машину, ты что-то поменял, и все. Нужно сначала найти, в чем проблема, что беспокоит человека.

- Судя по всему, вы любите свою работу? И постоянно учитесь чему-то новому?

- Да, люблю. И, честно говоря, каждый день что-то новое узнаю. Вроде вчера то же самое делал, но сегодня это уже выглядит по-другому, возникли какие-то небольшие трудности - даже с одной маркой автомобиля такое бывает.

Своя атмосфера

- Да, профессия довольно не простая, но сложности вас не пугают?

- Мне кажется, каждый человек расположен к чему-то конкретному, так наш мир создан. Я ведь могу не только механиком работать, но автомобили меня тянут. Я вот, допустим, ушел в отпуск на две недели, мне уже скучно становится. Даже если знакомым где-то в другом месте помогаешь, делаешь машину, все равно сюда хочется обратно. Тут просто своя атмосфера: общение с клиентами каждый день, с одним человеком пообщаешься, с другим. Но не каждый человек здесь сможет работать. Некоторые просто не вытягивают из-за того, что много работы, не могут работать с 9 до 9.

- Как проходит ваш рабочий день?

- Приходим в автосервис в половину девятого, хоть официально рабочий день начинается в 9.00, - это приветствуется. Нужно подготовить свое рабочее место, посмотреть планировщик автомобилей, под себя какие-то выбрать. Мы всегда с ребятами смотрим, кто какие машины возьмет. А в 9 утра мастера-приемщики уже загоняют автомобили, и начинаем работать.

- Как готовите рабочее место?

- Надо проверить наличие инструмента, вдруг какие-то ключи сломаны. Чтобы не было такого: автомобиль загнали, а ключа нет. Очень важно подготовиться к визиту клиента, понять, какие для конкретного автомобиля нужны приспособления. Много моментов, всего не перечислишь. Работаем до 9 вечера.

- Отдыхать успеваете?

- Ну да, отпуск ведь есть. В течение дня отдыхаю в перерывах, пока автомобиля нет на подъемнике. Обед — когда есть время.

- Сколько авто проходит через ваши руки за день?

- Через одного механика (всего нас четверо в смене), как минимум, от 10 машин. В сезон — с апреля и по середину сентября — может быть намного больше. В это время становится больше иногородних, да и перед летом люди готовят люди автомобили: на юг съездить или еще куда-нибудь. А кто-то после зимы и перед зимой приводит технику в порядок.

- На вашем рабочем месте огромное количество самых разных инструментов. Как вы в них ориентируетесь? Долго пришлось запоминать, что для чего нужно?

- По себе могу сказать: это опыт, который приходит с годами. Сейчас я могу подойти к машине, посмотреть, и сразу сказать, принесите мне вот этот ключ. А сразу прийти и все знать нельзя. Даже в течение года-двух не запомнишь все моменты. У меня уже руки чувствуют, сейчас все воспринимаю по-другому, нежели первоначально. Я помню, когда только пришел, вообще не особо понимал, как устроена работа автосервиса.

- Как давно вы работаете с владельцами FIT SERVICE в Пскове, с Артемом Бовтом давно знакомы?

- с Артемом мы работаем с 2017 года - вот уже 4 года. Еще в Джем-Авто вместе работали. Сейчас вот FIT SERVICE

- Есть ли среди автомехаников в вашем сервисе девушки? Или в других автосервисах Пскова встречали? Сможет ли девушка справиться с такой работой?

- Не встречал еще. Но, думаю, справилась бы, почему нет.

Увлечение с детства

- Вячеслав, расскажите немного о себе. Где вы родились, учились?

- Я родился в Псковской области в городе Дно. Учился в Санкт-Петербургском техникуме железнодорожного транспорта по специальности «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте». После ушел в армию.

- Почему в итоге решили стать автомехаником, не пошли работать по профессии?

- С детства была тяга к этому. Всегда ковырялся с машинами и мотоциклами, в основном, мототехника раньше была. Да и в армии я был водителем, там уже все это началось. После армии я работал два года в другом автосервисе, но он закрылся, и я пришел сюда. Это в 2016 году было. В FIT SERVICE меня взяли сразу, уже на следующий день вышел на работу. Сейчас общий стаж составляет 7 лет.

- Вы упомянули о любви к мотоциклам. У вас, вероятно, есть какое-то хобби, оно с ними связано?

- Да, раньше катался на мотоцикле. Сейчас после аварии не езжу. На большой скорости подпрыгнули на трубе, как раз ехали на Порхов. И прокатило немножко по асфальту. В свободное время езжу на машине в деревню, рыбалкой занимаюсь. Дома в плей-стейшн играю, гоночки, футбол.

- Супруга есть, дети? Как близкие относятся к вашей работе?

- Есть жена, детей пока что нет. Она нормально относится к моей работе.

- Какие у вас планы на будущее? Может, ждете карьерного роста?

- Еще 4 года, как минимум, хочу поработать автомехаником, немножко опыта поднабраться. А вообще хотелось бы техническим директором стать. Но для этого нужно сначала понимать все технические части автомобиля, и не одной марки, а всех. Ну или почти всех.

- Тогда желаю вам достичь поставленной цели! Постоянно учиться, развиваться, любить свое дело — это секрет успеха.

Подготовлено пресс-службой FIT SERVICE

Теги: #FIT SERVICE
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 836 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.05.2021, 12:040 Микроавтобус опрокинулся на трассе под Островом, есть пострадавшие 17.05.2021, 11:410 Руки чувствуют: автомеханик из Пскова рассказал об особенностях профессии 17.05.2021, 10:500 Более 2000 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю 17.05.2021, 10:310 Водитель получил травму в ДТП на Алмазной в Пскове. ФОТО
16.05.2021, 09:591 ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей 15.05.2021, 20:320 Николай Козловский рассказал, какие дороги отремонтируют в Великих Луках в этом году 15.05.2021, 15:300 Пожилую женщину сбил автомобиль в Острове 15.05.2021, 11:530 40 рабочих и механизаторов ремонтируют трассу Дедовичи – Дно – Костыжицы
14.05.2021, 18:347 Жителям Псковской области предлагают застраховать автомобиль на почте 14.05.2021, 16:300 Велосипедистка погибла под колесами «УРАЛа» в Красногородском районе 14.05.2021, 11:190 Житель Брянской области ушибся при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе 14.05.2021, 10:590 Псковичам напомнили порядок проведения экзамена для получения водительского удостоверения
14.05.2021, 02:390 87-летняя петербурженка пострадала в ДТП в Плюсском районе 13.05.2021, 14:410 Железнодорожный переезд в Великих Луках перекроют из-за капремонта 13.05.2021, 13:340 Водитель «‎Мицубиси» врезался в ‎«‎Форд» на Рижском проспекте в Пскове 13.05.2021, 12:430 «Рено» перевернулся на трассе под Островом, пострадала женщина
13.05.2021, 12:380 КОВИДный год. Что изменилось на рынке послепродажного обслуживания автомобилей? 13.05.2021, 10:042 «Тойота» лишилась бампера из-за неправильного проезда перекрестка в Пскове. ФОТО 13.05.2021, 09:105 Псковским автомобилистам предложили пересесть на велосипеды 12.05.2021, 23:200 В Пскове на площади Ленина продолжается устройство полосы для разворота. ФОТО
12.05.2021, 21:241 В Пскове приступили к первым в этом году покосам травы 12.05.2021, 20:181 Псковское ГИБДД назвало основное правило, которое спасет жизнь пешеходу 12.05.2021, 17:101 Полицейские вытащили застрявший в грязи автомобиль великолучанок. ВИДЕО 12.05.2021, 16:260 В России на 30% увеличат расходы на дороги
12.05.2021, 13:550 Две женщины пострадали в ночном ДТП на улице Поземского в Пскове. ФОТО 12.05.2021, 13:150 Дедушку с внуком сбили на проспекте Гагарина в Великих Луках 12.05.2021, 12:430 В Пустошкинском районе начинается капремонт участка федеральной дороги 12.05.2021, 11:150 Повторно севший за руль нетрезвым пскович попался полицейским
11.05.2021, 21:195 В Пскове на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку 11.05.2021, 21:140 Нетрезвого водителя мопеда остановили полицейские в Дедовичском районе 11.05.2021, 20:360 В Куньинском районе продолжается капитальный ремонт дороги 11.05.2021, 18:540 Опубликованы фото с места ДТП в Псковском районе, в котором погиб ребенок
11.05.2021, 17:440 Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Псковском районе, в котором погибла 8-летняя девочка 11.05.2021, 17:050 8-летняя девочка погибла под колесами автомобиля в Псковском районе 11.05.2021, 15:230 Сотрудники псковского ОМОН помогли попавшему в ДТП водителю 11.05.2021, 14:480 Стали известны подробности ДТП на трассе в Плюсском районе
11.05.2021, 13:011 Грузовик со свиньями перевернулся в Великолукском районе 11.05.2021, 10:530 Опасные деревья спилят вдоль Гдовского шоссе 11.05.2021, 10:360 Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Плюсском районе. ВИДЕО 11.05.2021, 10:150 Дорогу в Стругокрасненском районе отремонтируют по нацпроекту
11.05.2021, 10:020 Фотофакт: Необычная разметка 11.05.2021, 09:380 Более 3000 нарушений выявили псковские сотрудники ГИБДД на майских праздниках 11.05.2021, 08:500 Водителей предупредили о трех ошибках, «убивающих» мотор летом 11.05.2021, 08:170 Центробанк проверит страховщиков такси
11.05.2021, 08:001 Дополнительные автобусы поедут от площади Ленина до Орлецов 11 мая 11.05.2021, 07:380 В России может вырасти штраф за безбилетный проезд 10.05.2021, 11:591 ГИБДД напомнила псковичам об ответственности за езду в состоянии опьянения 09.05.2021, 15:402 Автомобиль сбил велосипедиста под Псковом
08.05.2021, 22:190 ‎Ралли офф-роуд прошли в Новоржевском районе 08.05.2021, 18:140 Россиян призвали поторопиться с покупкой нового автомобиля 07.05.2021, 18:121 Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах 07.05.2021, 17:060 Автодорогу в Печорском районе реконструируют за 220 млн рублей
07.05.2021, 10:431 Из-за соревнований по велоспорту перекроют дороги в разных районах Псковской области 06.05.2021, 21:240 Обустроить парковку рядом с кладбищем в Соловьях просят жители Псковского района 06.05.2021, 20:090 На обходе Струг Красных и автодороге Новоржев – Кудеверь возобновлены ремонтные работы 06.05.2021, 19:194 Арестован виновный в смертельном ДТП на трассе Петербург-Псков
06.05.2021, 15:231 Около 2 тысяч нарушений парковки выявили в Псковской области с помощью «Паркона» 06.05.2021, 14:020 За невыделение парковок для инвалидов в Псковской области оштрафовали 4 организации 06.05.2021, 13:450 Подрядчик приступил к ремонту Пушкиногорского шоссе по «дорожному нацпроекту» 06.05.2021, 11:351 В завершающую стадию вошла реконструкция дороги от Лавров к границе с Латвией  
06.05.2021, 10:550 Участок дороги в Плюсском районе перекроют 8 мая из-за ралли 05.05.2021, 15:420 Провалы асфальтобетона заполняют смесью недалеко от Палкино по нацпроекту 05.05.2021, 14:480 На пять часов закроют для транспорта площадь Победы в Пскове и окрестные улицы 05.05.2021, 13:120 За неделю в Псковской области 39 водителей попались пьяными за рулем
04.05.2021, 21:450 Псковским автовладельцам напомнили об ответственности за дачу взятки 04.05.2021, 19:471 Дачник из Петербурга погиб в ДТП в Великолукском районе. ФОТО 04.05.2021, 17:400 Движение транспорта ограничат в Пскове 5, 7, 8 и 9 мая 04.05.2021, 14:540 10 водителей повторно сели за руль нетрезвыми в Псковской области
04.05.2021, 11:271 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 04.05.2021, 10:000 Участок дороги Порхов - Дно перекроют 6 мая 03.05.2021, 20:450 В Опочке «Нива» не уступила дорогу «Фольксвагену» 03.05.2021, 19:580 Взорвавшееся колесо стало причиной ДТП в Бежаницком районе
03.05.2021, 14:380 Фура «Великолукского мясокомбината» попала в ДТП в Черехе 03.05.2021, 14:350 Ежегодно в российских регионах будут покупать не менее 4000 школьных автобусов 03.05.2021, 14:311 Игорь Иванов высоко оценил акцию «Профсоюзный автобус» 03.05.2021, 13:070 Полиция призывает родителей оградить своих детей от вождения мопедов
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.