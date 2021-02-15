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Руки чувствуют: автомеханик из Пскова рассказал об особенностях профессии

Для большинства людей автосервис — это своего рода врачебный кабинет, куда приходят за помощью только тогда, когда что-то заболело. А для некоторых это дело всей жизни, прежде всего, для автомехаников. Псковичу Вячеславу Баранову всего 26 лет, но он уже является одним из самых опытных работников автосервиса международной сети FIT SERVICE. Он рассказал об особенностях профессии, почему важно любить свою работу, и зачем механику нужна психология.

Быстро и качественно

- Автомеханик — это работа не только с техникой, но и с ее владельцами. В ремонтной зоне заметила, что клиенты внимательно наблюдают за процессом. Часто люди над душой стоят, советы раздают?

- Да, у меня частенько есть такие «помощники», как и у всех нас, кто здесь работает. Есть такие люди, которые в 9 утра привезли машину, и стоят весь день рядом с тобой, если ремонт большой какой-то. К примеру, был у меня случай, еще в «Джем Авто» (автосервис «Джем Авто» работал в Пскове с 2008 года и позднее - в 2019 году - присоединился к международной сети автосервисов FITSERVICE - ред.). К нам приехал ремонтироваться батюшка из Пушкинских Гор. Его постоянно мастера-приемщики от меня уводили, чтобы не мешал работать. А ему тоже гайки хотелось крутить. До самого вечера со мной проходил.

- То есть, автомеханик должен уметь общаться с людьми. Какими еще качествами должен обладать человек вашей профессии?

- Нужно любить свое дело, трудолюбие важно. Не просто ходить на работу ради работы, а именно интересоваться этим делом, разбираться в нем, уметь искать информацию из различных источников. Человек должен четко понимать, чем он занимается. Кроме того, здесь каждый день общаешься с людьми, от этого многое зависит. Это, можно сказать, половина моего заработка. То есть, не только приемщик разговаривает с человеком, но и механик. Нужно правильно преподнести клиенту все моменты, пояснить, к чему могут привести неисправности его автомобиля. Психологический момент присутствует, своего рода воздействие на клиента.

- Быть коммуникабельным — это важно. А что главное в работе автомеханика?

- Главное — это сделать быстро и качественно. Прежде всего, диагностика - найти неисправность. Не бывает так, что тебе пригнали машину, ты что-то поменял, и все. Нужно сначала найти, в чем проблема, что беспокоит человека.

- Судя по всему, вы любите свою работу? И постоянно учитесь чему-то новому?

- Да, люблю. И, честно говоря, каждый день что-то новое узнаю. Вроде вчера то же самое делал, но сегодня это уже выглядит по-другому, возникли какие-то небольшие трудности - даже с одной маркой автомобиля такое бывает.

Своя атмосфера

- Да, профессия довольно не простая, но сложности вас не пугают?

- Мне кажется, каждый человек расположен к чему-то конкретному, так наш мир создан. Я ведь могу не только механиком работать, но автомобили меня тянут. Я вот, допустим, ушел в отпуск на две недели, мне уже скучно становится. Даже если знакомым где-то в другом месте помогаешь, делаешь машину, все равно сюда хочется обратно. Тут просто своя атмосфера: общение с клиентами каждый день, с одним человеком пообщаешься, с другим. Но не каждый человек здесь сможет работать. Некоторые просто не вытягивают из-за того, что много работы, не могут работать с 9 до 9.

- Как проходит ваш рабочий день?

- Приходим в автосервис в половину девятого, хоть официально рабочий день начинается в 9.00, - это приветствуется. Нужно подготовить свое рабочее место, посмотреть планировщик автомобилей, под себя какие-то выбрать. Мы всегда с ребятами смотрим, кто какие машины возьмет. А в 9 утра мастера-приемщики уже загоняют автомобили, и начинаем работать.

- Как готовите рабочее место?

- Надо проверить наличие инструмента, вдруг какие-то ключи сломаны. Чтобы не было такого: автомобиль загнали, а ключа нет. Очень важно подготовиться к визиту клиента, понять, какие для конкретного автомобиля нужны приспособления. Много моментов, всего не перечислишь. Работаем до 9 вечера.

- Отдыхать успеваете?

- Ну да, отпуск ведь есть. В течение дня отдыхаю в перерывах, пока автомобиля нет на подъемнике. Обед — когда есть время.

- Сколько авто проходит через ваши руки за день?

- Через одного механика (всего нас четверо в смене), как минимум, от 10 машин. В сезон — с апреля и по середину сентября — может быть намного больше. В это время становится больше иногородних, да и перед летом люди готовят люди автомобили: на юг съездить или еще куда-нибудь. А кто-то после зимы и перед зимой приводит технику в порядок.

- На вашем рабочем месте огромное количество самых разных инструментов. Как вы в них ориентируетесь? Долго пришлось запоминать, что для чего нужно?

- По себе могу сказать: это опыт, который приходит с годами. Сейчас я могу подойти к машине, посмотреть, и сразу сказать, принесите мне вот этот ключ. А сразу прийти и все знать нельзя. Даже в течение года-двух не запомнишь все моменты. У меня уже руки чувствуют, сейчас все воспринимаю по-другому, нежели первоначально. Я помню, когда только пришел, вообще не особо понимал, как устроена работа автосервиса.

- Как давно вы работаете с владельцами FIT SERVICE в Пскове, с Артемом Бовтом давно знакомы?

- с Артемом мы работаем с 2017 года - вот уже 4 года. Еще в Джем-Авто вместе работали. Сейчас вот FIT SERVICE

- Есть ли среди автомехаников в вашем сервисе девушки? Или в других автосервисах Пскова встречали? Сможет ли девушка справиться с такой работой?

- Не встречал еще. Но, думаю, справилась бы, почему нет.

Увлечение с детства

- Вячеслав, расскажите немного о себе. Где вы родились, учились?

- Я родился в Псковской области в городе Дно. Учился в Санкт-Петербургском техникуме железнодорожного транспорта по специальности «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте». После ушел в армию.

- Почему в итоге решили стать автомехаником, не пошли работать по профессии?

- С детства была тяга к этому. Всегда ковырялся с машинами и мотоциклами, в основном, мототехника раньше была. Да и в армии я был водителем, там уже все это началось. После армии я работал два года в другом автосервисе, но он закрылся, и я пришел сюда. Это в 2016 году было. В FIT SERVICE меня взяли сразу, уже на следующий день вышел на работу. Сейчас общий стаж составляет 7 лет.

- Вы упомянули о любви к мотоциклам. У вас, вероятно, есть какое-то хобби, оно с ними связано?

- Да, раньше катался на мотоцикле. Сейчас после аварии не езжу. На большой скорости подпрыгнули на трубе, как раз ехали на Порхов. И прокатило немножко по асфальту. В свободное время езжу на машине в деревню, рыбалкой занимаюсь. Дома в плей-стейшн играю, гоночки, футбол.

- Супруга есть, дети? Как близкие относятся к вашей работе?

- Есть жена, детей пока что нет. Она нормально относится к моей работе.

- Какие у вас планы на будущее? Может, ждете карьерного роста?

- Еще 4 года, как минимум, хочу поработать автомехаником, немножко опыта поднабраться. А вообще хотелось бы техническим директором стать. Но для этого нужно сначала понимать все технические части автомобиля, и не одной марки, а всех. Ну или почти всех.

- Тогда желаю вам достичь поставленной цели! Постоянно учиться, развиваться, любить свое дело — это секрет успеха.

Подготовлено пресс-службой FIT SERVICE