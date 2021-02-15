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АвтоМир / Сервис

Видеонаблюдение на транспорте: для чего нужна система и где ее установить

18.05.2021 15:36|ПсковКомментариев: 0

В России начал действовать закон, согласно которому перевозчик обязан оснастить транспортное средство системой видеонаблюдения, которая призвана защитить не только пассажиров и грузы, но также водителя и компанию, предоставляющую услуги по перевозке.

Самостоятельно оснащать транспортное средство оборудованием видеонаблюдения довольно затруднительно, так как существует множество технических требований, без соблюдения которых оснащение может быть признано не соответствующим ПП РФ №969, со всеми вытекающими печальными последствиями. Причем, за исполнением этих требований уже сейчас начали следить специализированные транспортные службы, имеющие право составлять протоколы на нарушителей. И делают это они непосредственно на дороге. Помочь в оснащении вашего транспортного средства необходимым сертифицированным оборудованием, гарантированно соответствующие всем требованиям законодательства, могут квалифицированные специалисты Группы компаний «МАРТ», которая занимается оснащением различных категорий транспортных средств специализированным бортовым оборудованием, в том числе и ГЛОНАСС с 2011 года.

Немного подробностей для тех, кто еще не успел ознакомиться с соответствующими законодательными документами. Оснащение сертифицированным оборудованием видеонаблюдения необходимо:

  • при осуществлении регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа в международном сообщении и по межрегиональным маршрутам;

  • при осуществлении регулярных автомобильных пассажирских перевозок в междугородном (в границах одного субъекта Российской Федерации), городском и пригородном сообщении;

  • при осуществлении автомобильных перевозок опасных грузов, на которые требуется специальное разрешение.

Видеокамеры должны фиксировать происходящие события в салоне/кузове и в кабине водителя с возможностью последующего воспроизведения видеозаписей.

Реализация положений закона по оснащению техническими средствами безопасности была отложена до 1 марта 2020 года. Теперь требуется исполнение и появился контроль. Нарушителям грозят большие штрафы, административная и, в некоторых случаях, уголовная ответственность. За неисполнение требований может быть назначено денежное взыскание на сумму до 500 000 рублей и приостановление деятельности организации на срок до 90 суток. Причинение тяжкого вреда здоровью или гибель людей в совокупности с неисполнением требований законодательства по видеонаблюдению, а также нанесение крупного ущерба повлекут за собой штраф, до 1 млн рублей и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Для оснащения вашего транспорта сертифицированным оборудованием видеонаблюдения можно обратиться в компанию «МАРТ».

Контакты: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Ботвина, д. 17А. Тел./факс 8(81153) 69-002/69-001.

E-Mail: http://glonass@mart.ru.

Для получения более подробных сведений вы можете ознакомиться с законодательными актами с требованиями по оснащению соответствующим оборудованием:

  • федеральный закон № 16 от 9.02.2007 г. «О транспортной безопасности» (ред. от 02.12.2019 г);
  • постановление правительства РФ № 969 от 26.09.2016 г. «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»;
  • постановление правительства РФ № 1640 от 8.10.2020 г. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
  • КоАП РФ Статья 11.15.1. «Нарушение требований в области транспортной безопасности»;
  • УК РФ Статья 263.1. «Нарушение требований в области транспортной безопасности».
Теги: #транспорт #Видеокамеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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