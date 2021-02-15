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Авторевизорро: кто проверяет псковские ремзоны

На рабочем столе Алены, ревизора-аналитика Fit-Service, идеальный порядок и вроде все как обычно: офисные документы, ноутбук, папки, письменные принадлежности. Но внезапно - биты для торцевой головки. Присмотришься еще внимательнее, заметишь рядом со столом целую коробку чего-то блестящего, металлического и очень нужного в работе любого уважающего себя автомеханика.

Даже не просите воспроизвести все эти названия - мы запомнили только что-то про «маму» и «папу». А вот память Алены удерживает все. Мимо ее пристального взгляда не пройдет никакая мелочь. Да и не бывает в ее профессии мелочей, ведь во многом именно от нее зависит, как будет оснащен сервис, справятся ли механики с поставленными задачами и станет ли в Пскове еще больше довольных автовладельцев.

Честно говоря

- Алена, в чем заключается ваша работа?

- У сети FIT-SERVICE выработаны свои стандарты, требования к обслуживанию клиентов. Их должны соблюдать все филиалы сети, в противном случае начисляются штрафные баллы. Конечно, это невыгодно, поэтому и появилась моя должность - ревизор-аналитик. Я смотрю, как соблюдаются стандарты сети в двух наших автосервисах - на Чудской, 7 и Труда, 79Б. Когда ты каждый день работаешь в автосервисе, у тебя замыливается глаз, ты просто не замечаешь каких-то моментов. В моем случае этого не происходит: я регулярно выезжаю в филиалы, фиксирую нарушения, фотографии скидываю управляющему, который занимается их устранением.

Просто сидишь и придираешься ко всему. Но, если серьезно, то нарушения могут быть самые разные: где-то не убрали пыль, кофе не насыпали - клиент придет, а у нас кофе нет... Кроме того, раз в месяц я занимаюсь инвентаризацией, закупкой и списанием инструмента. Частично моя работа пересекается с бухгалтерской: я составляю отчеты по отгрузкам на станцию, считаю неликвид.

- Какие качества характера выручают вас в работе?

- В работе с мужчинами есть свои издержки. Помню, я пришла девочка-девочкой, они надо мной могли подшутить, вгоняли меня в краску. Я смущалась, замыкалась, а потом подумала: нет, так не пойдет, и начала подкалывать их. Тогда они поняли, что со мной надо общаться наравне. Это закаляет характер, ты чему-то учишься, становишься жестче, сильнее, у тебя вырабатывается внутренний стержень.

Еще в моей профессии очень важна честность. Мой зарплатный отчет построен на плане - там прописана куча всего, что я за месяц должна сделать. Что-то я могу сделать, что-то могу не успеть, это нормально. Но все, что есть в плане, я должна проверить. Стиснув зубы, идешь выполнять.

- Сложно было вникать в обязанности?

- Поначалу да. Надо было разобраться в автозапчастях, оборудовании. Эта сфера была новой для меня. Когда мы открывали автосервис на Чудской и приходил инструмент, мне в помощь были даны механики. Я спрашивала у них: «А что это?». Они объясняли: «Это съемник того-то». Теперь я уже все это выучила, они надо мной смеются: «Ты, наверное, инструмент знаешь лучше, чем мы!»

- Кто вы по образованию?

- У меня диплом юриста. Я получила образование и ушла в декрет. Когда моему ребенку было месяцев 10, я начала работать в автосервисе удаленно - на тот момент я жила в области. А когда сыну исполнилось 1,5 года, вышла из декрета и переехала в Псков.

Гены решают все

- Как вы узнали о FIT-SERVICE?

- Я купила себе БМВ, и мне стало интересно, как и где ее обслуживать. И я создала БМВ-клуб, куда подтянулись ребята с такими же машинами. Мы начали встречаться, общаться, собирались в Пскове, Великих Луках, Себеже, Красногородске, Опочке. К нам приезжали владельцы БМВ из Петербурга - было мероприятие на 60 машин.

Когда я этим занималась, познакомилась с Артемом Евгеньевичем, который сейчас является собственником сети FIT-SERVICE в Пскове. Это было в 2017 году. Он предложил сотрудничество. Меня это заинтересовало. Так я и начала здесь работу. Из клуба я потом ушла. Работа началась, мне стало это интереснее. Наверное, это мое - когда я захожу в ремзону. Куча инструментов, оборудования, механики, которые все объяснят: тут колодки, тут суппорт, тут надо поменять. Мне это интересно.

Я помню, когда мы только запустили станцию, у меня даже не было своего рабочего места. На Чудской, 7, рядом, автосалон есть - мое рабочее место было там. Приходили клиенты, они думали, что я работаю в автосалоне. А потом появился кусочек стола. У нас тогда был один автосервис - я занималась маркетингом, подбором персонала, помощником руководителя была, затем нас переселили в офис, тогда у меня появилось свое рабочее место.

- Для девушки очень необычная инициатива - создать автоклуб. Как родилась такая идея?

- Даже не знаю. Может быть, это гены. У меня папа профессионально увлекался мотокроссом. Я бы сейчас тоже купила себе мотоцикл - надо только права получить.

- А сами умеете ремонтировать автомобиль?

- Что-то умею. Для этого нужно больше практики. Но времени мало: семья, ребенок. По дому надо успеть все сделать. А еще у меня клумба орхидей дома на подоконнике. И отдохнуть тоже ведь хочется, кино посмотреть!

- Вы на работу с удовольствием ходите?

- Да. Когда я думаю, что не хочу на работу, мне надо взять отпуск, хотя бы недельку - только и всего. Даже в отпуске могу сидеть, что-то проверять, отчеты смотреть, могу к ним в гости приехать. Наверное, это еще и потому, что все мои родственники в Ленобласти, я в Пскове одна. FIT-SERVICE - мой второй дом. Я на работе, можно сказать, живу.

- Сына частенько приходится брать на работу?

- Да, ему здесь очень нравится, он первым делом просит принести «капеты» - конфеты. Любит у нас какао попить, в Х-box поиграть, на доске порисовать, мультики посмотреть. Он, бывает, просится в ремзону, ему интересно: заходишь - машины висят, дяди что-то делают. Он говорит, что хочет работать с машинами. Но это все пока слишком расплывчато: можно ведь и гайки крутить, и водителем трудиться. Увидим.

Девушка с татуировкой акулы

- У вас по-прежнему БМВ? Обслуживаете машину на FIT-SERVICE?

- БМВ я продала, давно очень, потом у меня была еще одна БМВ, но последние два года я езжу на «Фольксвагене Гольф-4». Я его взяла относительно дешево, вложила в него еще одну такую сумму, зато он теперь такой один в городе. Конечно, весь ремонт был на FIT-SERVICE. Самое дорогое, наверное, что я сделала с машиной, - купила колеса на золотых дисках и покрасила автомобиль. Немного нестандартно для синего гольфика золотые диски, но мне эта идея очень зашла.

- Ремзона как отнеслась к этому выбору?

- Я выбирала диски полгода. Вынесла им весь мозг. Они уже не могли дождаться, когда я выберу. Первые диски были серые, они не подошли мне по разболтовке. Меня успокаивала вся ремзона, механики даже звонили продавцу, объясняли ему, что девочка плачет. У нас очень дружный коллектив, классная атмосфера. Я знаю, что ребята всегда помогут. Даже в плане собственной машины - подскажут все. Я ремонтирую машину только у нас.

- Вы чувствуете, что в FIT-SERVICE у вас есть перспективы профессионального роста?

- Ревизор - выездная работа. В конце лета у нас откроется автосервис в Великом Новгороде. Буду ездить туда в командировки. Потом еще где-нибудь откроется филиал. И меня на все автосервисы не хватит, значит, у меня появится помощник, что автоматически сделает меня ревизором ревизоров. А потом уже, наверное, когда я буду совсем старенькой и захочу остепениться, я скажу: а давайте я попробую должность управляющей автосервиса. Но пока бешеному ревизору сто верст не крюк.

На самом деле мне скучно сидеть в офисе. Куда-то съездить, посмотреть, проверить, узнать - мне это нравится, это мое.

- Ваша татуировка с акулой, как и профессия, - тоже является отражением личности?

- Да, характер такой: перекусила - поплыла дальше. Еще это дань увлечению БМВ: старые машины назывались акулами. Я подходила к выбору татуировки осознанно, очень давно хотела, искала эскиз, устроилась сюда - и сделала ее. Больше никакую не хочу - меня все устраивает! Наверное, это мой талисман.

Источник: компания FIT-SERVICE