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Автомобильная поэма: как стать сильным директором автосервиса за три года

Каким мы представляем себе классического директора? Обычно солидным мужчиной в строгом костюме и очках, с пачкой документов в сумке, который командным голосом «строит» своих подчиненных. А теперь представьте другой образ: молодой, улыбчивый, позитивный, вместо документов - книги по менеджменту и управлению персоналом, а вместо сумки - штанга на 160 килограмм. Готово: перед вами - руководитель сети автосервисов FIT SERVICE Александр Никитин. Мы поговорили о том, как он пришел к своей должности, легко ли работать в режиме 24/7, зачем читать «Педагогическую поэму» Макаренко в XXI веке и что такое псковский кроссфит.

Общее дело

- Александр, как начинался ваш путь в профессии?

- Карьеру в автобизнесе я начал в 2011 году у официального дилера. Сначала грузчиком по ночам, когда учился в техникуме очно, когда перешел на «заочку» - начал работать кладовщиком. Через год стал начальником склада, спустя еще год - руководителем отдела запасных частей. В 2014 году я ушел работать к другому дилеру, там познакомился с собственниками бизнеса FIT SERVICE. Трудился менеджером в отделе запчастей, затем перешел на должность мастера-приемщика. В 2018 году я ушел из дилерского центра в частный автосервис.

Когда открылся FIT SERVICE, стал старшим мастером-приемщиком, затем - руководителем сервиса. В этом году стал гендиректором сети автосервиса. На данный момент я курирую все станции FIT SERVICE в Пскове и Великом Новгороде.

- Какие качества характера, умения, навыки помогли вам в движении по карьерной лестнице?

- Я из тех людей, которые работают не в графике, не с 9.00 до 18.00. Если какие-то задачи требуют больше времени, например, освоение чего-то нового, значит придется посидеть дольше. У меня не было богатых родителей, пришлось во всем самому пробиваться. Кроме того, внутри компании есть возможность роста: любой может стать руководителем и возглавить СТО. Я целеустремленно шел к этому. Главное, не останавливаться в развитии.

- С какими сложностями столкнулись?

- Основная сложность заключалась в том, чтобы перестроиться с мастера-приемщика на руководителя. Я отвечал уже не за себя, а за целый коллектив. От управляющего многое зависит: у него нет «я», у него есть все сотрудники, и неважно, это экспедитор или автомеханик. По сути, у него есть 12 маленьких детей, которым нужно уделить внимание. Где-то похвалить, где-то поругать. Чем больше сотрудников становится, тем больше внимания требуется от руководителя.

Каждая должность кардинально меняет человека. Когда я стал руководителем, я начал читать книги, многое из того, что почерпнул в них, внедрял на практике и видел результат этой работы. Я был тогда управляющим FIT SERVICE на улице Труда: они показывали хорошие показатели по сети и Северо-Западу. Не скажу, что мне тяжело было, но, естественно, на любом пути есть камни, о которые спотыкаешься. Главное - встать, отряхнуться и дальше идти.

- Поделитесь, пожалуйста, своим ТОП-3 книг, которые необходимо прочесть руководителю.

- Во-первых, «Лидер и племя. Пять уровней корпоративной культуры» Джона Кинга, Дэйва Логана и Хэли Фишер-Райт. Во-вторых, «Педагогическую поэму» Антона Макаренко, где даны методики построения коллектива. В-третьих, «Клиенты на всю жизнь» Карла Сьюэлла и Пола Брауна. Всем приемщикам я в добровольно-принудительном порядке советую прочитать эту книгу: там даны советы по формированию команды. Важно, чтобы люди не просто приходили на работу, а чувствовали себя занятыми общим делом. Для сотрудников организация - это нечто вроде кружка по интересам, где они еще и неплохо зарабатывают. В такой атмосфере люди в меньшей степени устают из-за моментов, связанных с взаимоотношениями.

Все по-честному

- Что лучше работает в управлении - строгость или демократия?

- Я - сторонник более жесткого управленческого подхода. Сотруднику надо объяснить, что он должен сделать. Если он не воспринимает требований, приходится применять «кнут». Я не приветствую финансовую демотивацию, ни разу никого не наказал рублем. Приседания или мытье полов гораздо действеннее: ты приносишь благо организации, да и боль в ногах, если что, напомнит о том, что от тебя требуется. Я в армии не служил, но занимался спортом, там нас приучали так: если «косячит» главный, приседают все. В сервисе это звучит так: если «косячат» механики, вместе с ними приседают и приемщики, потому что это их руководители.

Все мы находимся в одной лодке. Нет такого: я начальник, я вырос, а вы все «шуршите» вокруг. Простой пример: в снежные зимы у нас нет уборщиков, мы снег всегда своими силами убираем. Я приезжаю вместе со всеми, отправляю мастеров-приемщиков готовиться к смене, а сам вместе с остальными берусь за лопату. Очень хочется, чтобы люди, которые приходят к нам, чувствовали эту поддержку и знали, что в пока еще незнакомом новом коллективе их не бросят и всегда помогут.

- Будучи руководителем, вы участвуете в обучении сотрудников?

- Я в основном обучаю приемщиков технологиям продаж: провожу для новых сотрудников трехдневный курс по технологиям продаж и общению с клиентами из своего опыта и знаний, полученных благодаря книгам. А дальше они обучаются в FIT LAB - это большой образовательный центр сети.

- Вряд ли вы раскроете все секреты работы с клиентами, но все же: какими главными принципами вы руководствуетесь в своей работе с ними?

- Самое важное - честность и открытость во всем. У нас есть свободный доступ в ремзону, есть видеокамеры: при желании можно наблюдать весь ход ремонта. Кроме того, мы всегда готовы рассказать о том, что именно делает мастер, показать документацию. Если клиент технически не подкован, мы можем разъяснить все нюансы. Со всеми стараемся найти общий язык. Все мастера-приемщики FIT SERVICE - доктора. Только больные у них - не люди, а машины. Мастера должны поставить их на колеса, устранив боль.

Темнить, скрывать что-то - это ошибочная стратегия. Причем это касается не только работы с клиентами, но и отношений внутри рабочего коллектива. Мы, как управляющие, открыты перед сотрудниками. Если мы что-то обещаем, то всегда отвечаем за свои слова. В FIT SERVICE выработана четкая система мотивации. В течение месяца в любой день работники могут посчитать зарплату, на которую они могут рассчитывать. Вплоть до рубля. Мой телефон можно всем на планете Земля давать, я доступен в режиме 24/7.

Дух азарта

- В таком плотном графике остается ли время для каких-то увлечений?

- Я занимаюсь кроссфитом. Это круговая тренировка, которая заключается в выполнении определенного комплекса упражнений за минимальное время. Ее придумали американцы для подготовки спасателей. Кроссфит включает в себя элементы самых разных активностей - тяжелая атлетика, фитнес, все в одном. В результате ты получаешь не просто прокачку одной группы мышц, а комплексную тренировку организма в целом. Этой спортивной дисциплиной я увлекся около двух лет назад. Хожу в зал на улице Никольской - там он оборудован полностью для кроссфита. Еще я учусь кататься на вейкборде, сноуборде.

- У вас уже есть свои рекорды и достижения в кроссфите?

- Я пока не участвовал в соревнованиях. Собирался в этом году в Петрозаводск, но из-за пандемии мероприятия были отменены. Наверное, самое мое большое достижение в том, что я скинул больше 15 килограммов с начала занятий. Сделал становую тягу со штангой на 160 кг: для любителя это средний результат, неплохой.

Раньше я ходил на фитнес, но мне показалось это скучным, я записался на пробную тренировку по кроссфиту, и мне понравилось. Мне нравится, что там много направлений: может быть целое занятие по аэробике - с собственным весом мы отжимаемся, прыгаем. Есть занятия по тяжелой атлетике - на все группы мышц. На руках учимся ходить, турецкий подъем выполняем (турецкий подъем - это целая последовательность движений, которую необходимо совершить для того, чтобы встать из положения лежа с гирей в вытянутой руке, и после вернуться в него же; сделать это даже без веса является не самой простой задачей - ред.).

Считается, что кроссфит-геймер - самый подготовленный человек на земле с олимпийским уровнем подготовки. Я хочу поехать на соревнования, потому что там в основном участвуют профессионалы. Маловероятно, что место завоюю, мне хочется хотя бы почувствовать дух азарта.

- Семья у вас тоже спортивная?

- Конечно! Сын занимается кудо, плаванием. Он мечтает стать спасателем, так что все это ему пригодится.

- Что бы вы пожелали молодым людям, которые ищут себя и, возможно, рассматривают FIT SERVICE как стартовую площадку для профессионального развития?

- У нас есть любимое правило: не бояться. У нас есть пара человек, которые пришли к нам с нуля, ничего не умея, и сейчас уже показывают хорошие результаты, вышли на достойные зарплаты, работают наравне со своими учителями. Мы даем и практику, и теорию: в FIT SERVICE есть огромная база по обучению и огромный опыт. В этом одно из наших главных преимуществ для молодых специалистов.

Мы ко всему относимся ответственно, в том числе к студенческим практикам. Бездельничать у нас не получится - работа есть всегда. Я сам проходил практику в колхозе «Победа», когда учился на механика. Как сейчас помню: практика начиналась в 7.30, а до Родины еще надо было добраться на автобусе. Приехал к трактористам, у меня тогда еще были длинные волосы. Они посмотрели на меня и говорят: «Сынок, а ты точно по адресу приехал?».

Так что я сразу предупреждаю практикантов: «Ребята, главное – ходите на практику!». Мы открыты для всех. Если кто-то жаждет прийти к нам работать - перспективы есть. Даже если нет вакансий, что-нибудь придумаем!

Подготовлено пресс-службой FIT SERVICE

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