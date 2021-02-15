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АвтоМир / Сервис

Развивайся или проваливай: мастер-приемщик раскрыл тайны автосервиса FIT SERVICE

15.09.2021 13:54|ПсковКомментариев: 0

К любимой профессии все мы идем по-разному. Кто-то сразу находит дело по душе, кому-то для этого надо пройти сквозь тернии - без этого звезд не достичь. Есть и те, кто до профессии дорастает: пробует одно, другое, накапливает самые разные умения и навыки, прежде чем почувствует, наконец: «мое!». Так произошло с Константином: он искал себя во многих сферах, пока в 2018-м не пришел в FIT SERVICE.

 

Как стать мастером на все руки, есть ли пределы совершенству и для кого ремзона псковского автосервиса на Чудской может работать до 4 утра - об этом и многом другом мы расспросили мастера-приемщика FIT SERVICE.

С первых дней

- Константин, многие мальчишки мечтают связать свою работу с ремонтом автомобилей, но не у всех эта мечта сбывается. Как вы сделали свой выбор?

- Я четыре года учился на автомеханика в строительном колледже, но не сразу пошел работать по профессии. Моя рабочая биография началась на Псковском горводоканале: там я отработал два месяца слесарем. Потом трудился экспедитором - развозил товар по точкам. А заодно подрабатывал грузчиком. Года два с половиной так продолжалось. Но в один прекрасный момент мне это надоело. Мне был 21 год, надо было как-то определяться. В этот момент мне предложили устроиться на станцию «Форд» - работать мойщиком автомобилей и выполнять шиномонтаж. Я решил себя попробовать в этой профессии, узнал людей, которые повлияли на меня в дальнейшем. Например, там я познакомился с Артемом Бовтом, который сейчас является совладельцем сети FIT SERVICE.

Спустя два с половиной года я ушел в другую сферу, на должность менеджера по продажам, но организация распалась, и я остался без работы. Месяц я не работал. Так получилось, что отец купил автомобиль, и мы с ним поехали на диагностику ходовой части. В сервисе я встретил Артема, других коллег со станции. И спросил, нет ли вакансии, так как нахожусь в поиске. Мне предложили попробовать себя в роли менеджера по продажам запчастей.

Я стажировался месяц, начал потихоньку втягиваться в профессию. Прошло полгода, может, чуть больше. Как раз тогда появились планы на открытие FIT SERVICE, где менеджер по продажам запчастей и мастер-приемщик - это одно лицо. Я уже чувствовал, что справляюсь с обязанностями. Когда открыли станцию на Чудской, я попросился сюда, так как живу недалеко, добираться легче.

- Вы работаете в этом сервисе с самых первых дней?

- Да. Сначала было несколько подготовительных месяцев: мы устанавливали подъемники, вешали инструмент, раскладывали оборудование по ящикам. Все сотрудники прошли предварительную стажировку. Я, например, перед открытием ездил в Москву на обучение - оно длилось пять дней, нам объясняли, как правильно вести документооборот, как общаться с клиентами, дали вводные знания, разъяснили регламент, устав.

- На наклейке, которая есть на входной двери, перечислены главные правила сети FIT SERVICE, в том числе «Развивайся либо проваливай». Соответствовать такому требованию, вероятно, нелегко. Почему вы остались здесь работать?

- В нашем сервисе действительно много внимания уделяют развитию сотрудников: тренинги, обучение, переобучение, повышение квалификации - без этого никак. Кроме того, здесь вовремя и стабильно платят зарплату. Есть своя бонусная система лояльности для сотрудников. Для меня немаловажно и то, что место работы расположено недалеко от дома - я здесь уже как рыба в воде.

На своем месте

- Ежедневно через автосервис проходят десятки машин. Как организован график работы мастеров-приемщиков?

- График тяжеловатый. Мы работаем четверо суток через двое, по два мастера на смене.

На работу приходим к 8.20-8.30, чтобы подготовиться к визиту клиентов. Надо посмотреть, все ли убрано в комнате отдыха, все ли в порядке на столах - у нас есть система стикеров, согласно которым даже мышка на столе должна находиться на своем строго определенном месте. Надо проверить, все ли подготовлено, все ли компьютеры и принтеры работают, сфотографировать все и отослать фотоотчет. То же самое делаем и по закрытию станции.

- Как проходит ваш рабочий день? Как обычно он строится?

- День начинается с открытия станции и проверки. Дальше первая запись, в основном на 9 утра. Мы принимаем автомобиль. Некоторые приезжают просто на диагностику или плановое техобслуживание, некоторые - сразу же на ремонт. К ремонтам мы заранее готовимся. Подбираем и заказываем запчасти, проверяем, все ли пришло, нет ли отказа у поставщика.

Когда приезжает клиент, принимаем автомобиль, загоняем его в ремзону, даем план работы механику и возвращаемся на приемку - принимать следующий автомобиль.

В ходе ремонта автомобиля могут возникать разные ситуации. Например, требуется заменить сайлентблок. А выясняется, что разбит сам рычаг, и замена сайлентблока здесь уже не поможет. Тогда приходится заниматься подбором рычага, оперативно решать вопросы, давать задание курьеру-экспедитору.

- Получается, всем в автосервисе рулит мастер-приемщик?

- Можно и так сказать. Мы за все несем ответственность. Обычно наш рабочий день не заканчивается ровно в 21.00. Часто возникает необходимость срочных ремонтов. Бывало, что я уходил в 4 утра. А на следующий день опять на работу, к половине девятого. Это единичные случаи, конечно, но такие моменты случались.

Также мы занимаемся возвратами запчастей, ведем расчеты с клиентами, пробиваем чеки, сверяем итоги.

От работы мастера-приемщика зависит не только ремонт автомобилей, но и комфорт клиентов. Каждые три часа в течение дня мы должны подняться в клиентскую зону, чтобы посмотреть, работает ли телевизор, кофеварка, есть ли конфеты, чай, кофе.

Зимой иногда выходим чистить снег - тоже, чтобы подготовиться к визиту клиента, чтобы всем было удобно подъехать в сервис. В этом году было снежно, трактор везде требовался, к нам он приезжал только к середине дня, а работать надо уже с утра.

- Есть ли у вас машина и если есть, то где вы ее обслуживаете в случае неисправностей?

- У меня «Ауди». Часть ремонта сам произвожу, часть - прошу помочь ребят с ремзоны. Не всегда поломку можно найти сразу. Бывает, целый консилиум собираем, чтобы четко поставить диагноз автомобилю.

Папа может

- Рабочий день завершился, и вы свободны. На что остается время? Что греет душу, кроме работы?

- Дом и дочка Анисия, она в этом году пошла в первый класс. Увлекается спортом: она у меня гимнастка, пару раз уже участвовала в конкурсах. В том году мы на день рождения подарили дочке велосипед, она уже достаточно хорошо катается. У нас в сети каждый сотрудник за хорошие результаты получает бонусы, на которые может приобрести какой-то товар. Я накопил побольше бонусов и заказал велосипед. Вместе с дочкой мы любим кататься, любимый маршрут - недалеко от дома, в районе улицы Владимирской, там есть сельская дорога: птички поют, рядом речка.

- К машинам дочь проявляет интерес?

- Она предпочитает куклы, но и к автомобилям неравнодушна. С дочкой мы часто приезжаем в сервис, ей интересно смотреть, как идет ремонт. А еще она помогает мне мыть автомобиль. Я не люблю гонять автомобиль на мойку - люблю сам мыть, и она постоянно просится со мной. На машине мы любим ездить на озера, купаться, жарить шашлыки, сосиски.

- Кем Анисия мечтает стать?

- Планы у нее постоянно меняются: то воспитателем в саду хочет быть, то доктором. Хочет научиться машину водить.

- Дети всегда бесстрашны в своем стремлении расти. Есть ли на вашем месте работы возможности роста?

- Компания дает возможности продвижения по карьерной лестнице. Ты приходишь работать в FIT SERVICE, допустим, механиком либо экспедитором, и постепенно можешь выйти на уровень руководителя или совладельца сети.

Подготовлено пресс-службой FIT SERVICE

ООО «Труда», ИНН 6027198790

Теги: #работа #автосервис #FIT SERVICE #работники
Источник: Псковская Лента Новостей
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