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АвтоМир / Сервис

Водителям дали советы по сезонной смене шин

19.09.2021 20:41|ПсковКомментариев: 0

Перед началом зимнего сезона имеет смысл оценить состояние «липучек» или «шиповок» на резине, которую водитель планирует установить на автомобиль. На какие именно моменты следует обратить внимание, как грамотно подойти к процессу сезонной «переобувки» и чем грозит несоблюдение норм, рассказали эксперты.

Так, при принятии решения о том, продолжить использовать подержанные покрышки или нет, владельцев автомобилей призывают руководствоваться рекомендациями производителя, российскими нормативными актами и фактическим состоянием покрышек.

«По первому вопросу - не поленитесь проштудировать официальные сайты производителей и выяснить, сколько лет отмерено продукции бренда при условии не самой активной езды и соответственно не сильного износа. Подскажем, что самый большой срок - 10 лет. Соответственно, при малых пробегах можно ориентироваться как раз на декаду эксплуатации», - приводит слова экспертов «Российская газета».

Многие специалисты рекомендуют менять резину почти вдвое чаще - раз в пять или шесть лет. Это соответствует требованиям российского ГОСТа (а именно - ГОСТ 4754-97), определяющего эксплуатационный срок шин легковых автомобилей в пять лет с момента изготовления.

При этом речь идет именно об изготовлении, а не о дате продажи. Чтобы установить ее, нужно изучить обозначения на боковине покрышки. В большинстве случаев такая информация содержится в овальной отформовке с четырьмя цифрами. Первые две цифры указывают на порядковый номер недели в году, а две последние - на год выпуска, отмечается в публикации.

«Случается и такое - шины на вид совсем новые, но на самом деле они пролежали на складе несколько лет. В этом случае рассчитывать на то, что "обувка" сохранит заводские характеристики, не приходится. Такие покрышки дубеют, на протекторе и боковинах появляются микротрещины, а если хранение производилось еще и некорректно (например, шины складировались колоннами, в положении одна на другой), может возникнуть изломом бортового кольца, что является неремонтопригодным дефектом», - заметили эксперты и добавили, что если шина была проколота или получила порезы и была отремонтирована, ездить на таком колесе можно не более двух лет.

Специалисты также напомнили, что эксплуатация «лысой» зимней резины «чревата неконтролируемыми заносами на мокром или обледенелом дорожном покрытии, увеличением тормозного пути, повышения риска аквапланирования и ухудшения курсовой устойчивости в целом». 

Теги: #зима #автомобиль #сервис
Источник: Псковская Лента Новостей
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