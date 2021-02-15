Псковских автомобилистов приглашают на бесплатную замену масла

Представители FIT SERVICE сообщают о запуске выгодного предложения для псковских автомобилистов. Снова открыт прием заявок на известную уже многим популярную акцию по бесплатной замене технических жидкостей в автомобиле, которая стартовала во всех 266 автосервисах FIT SERVICE по всей России.
Напомним список технических жидкостей, доступных к бесплатной замене:
- жидкость коробки передач (АКПП или МКПП)
- жидкость вариатора
- масло в двигателе
- тормозная жидкость
- охлаждающая жидкость
- жидкость рулевой системы (ГУР).
Запись на сервис и все подробности об акции на сайте - osen.fitauto.ru.
ООО «Труда», ИНН 6027198790