←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кто на чем экономит при обслуживании?
Как не запустить автомобиль
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Почему нужно менять резину сейчас?
Что русскому хорошо то китайцу...
Какой автомобиль надежнее?
Правила замены масла
в МРЭО Живая очередь
Кольцо с дровяником
Все ограничения движения
Узнаешь себя?
Чем опасен дождь для авто
Остановку? Да пусть переносят
ещё Сервис 15.02.2021 22:170 Около 10% читателей ПЛН пользуется услугой сезонного хранения резины 26.11.2021 13:431 Автомобилистам назвали признаки того, что двигатель требует ремонта 18.10.2021 09:303 Псковский бизнесмен: Автосервисы нарушают законные права автовладельцев 24.09.2021 09:309 Псковских автомобилистов приглашают на бесплатную замену масла 19.09.2021 20:410 Водителям дали советы по сезонной смене шин 15.09.2021 13:540 Развивайся или проваливай: мастер-приемщик раскрыл тайны автосервиса FIT SERVICE
 
 
 
 
 
АвтоМир / Сервис

Автомобилистам назвали признаки того, что двигатель требует ремонта

26.11.2021 13:43|ПсковКомментариев: 1

Даже если вы являетесь владельцем условного «Мерседеса», эталона надежности в автомобильном мире, вам все равно придется следить за тем, чтобы двигатель работал исправно.

Ремонтом агрегата под капотом в среднем нужно заниматься каждые 200 тысяч километров пробега, но это довольно неточный показатель. Какие-то двигатели могут выработать ресурс и за 50 тысяч, а какие-то продержаться все 300 тысяч. К тому же, не стоит списывать со счетов форс-мажоры, механические повреждения и аварийные поломки.

Рекомендуем вовремя проводить техническое обслуживание, а если вы обнаружили неприятные симптомы возможной поломки двигателя, то сразу обращаться за комплексной диагностикой в специализированные сервисы, как Механика.

Причины поломок

Они самые разные – от бракованных деталей с завода, которые выходят из строя буквально через неделю после того, как вы взяли машину из салона, до неаккуратной эксплуатации, езды в неблагоприятном для двигателя режиме, пренебрежения качественными техническими жидкостями, износа и так далее.

Признаки поломки

Во-первых, следите за показаниями бортового компьютера и индикаторами на приборной панели. Если горит соответствующая лампочка – отправляйтесь в сервисный центр. Не исключено, что быстрое обнаружение проблемы позволит сэкономить на ремонте, и вместо «капиталки» вы ограничитесь заменой пары деталей.

Во-вторых, следите за поведением автомобиля. Если вы чувствуете падение мощности, не такой быстрый разгон, проседание скорости на определенной отметке или при определенных оборотах – это неприятный симптом.

В-третьих, следите за расходом. Если двигатель начал есть больше масла, чем обычно, это говорит о необходимости профессиональной диагностики. С топливом ситуация аналогичная.

В-четвертых, вы сами можете провести элементарную диагностику и визуальный осмотр агрегата под капотом. Симптомами неисправности могут быть, как нагар на свечах или низкое давление масла, так и падение компрессии на цилиндрах.

Наконец, доверяйте своим органам чувств. Посторонний запах, особенно чего-то паленого или «бензинового», не говорит ни о чем хорошем. В том числе, это может быть критичная неисправность двигателя, трансмиссии, топливной системы или системы отвода газов. Посторонний шум – это тоже симптом, и не всегда симптом поломки ходовой. Двигатель, требующий внимания специалистов, тоже может сигнализировать о проблеме нехарактерным шумом.

Теги: #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
26.11.2021, 13:160 Псковское УФАС выступило против повышения стоимости проезда в автобусах 26.11.2021, 12:231 Псковским водителям предлагают пользоваться сервисом «Госуслуги авто» 26.11.2021, 09:530 Ремонт дороги на границе Псковской и Новгородской областей завершили досрочно 26.11.2021, 08:480 Женщина пострадала в результате ДТП в Себеже
26.11.2021, 08:260 Второй участник смертельной аварии в Великих Луках скончался в больнице 25.11.2021, 18:060 Пьяный водитель съехал в кювет в Бежаницком районе, пострадал пассажир 25.11.2021, 15:260 В ГИБДД напомнили псковичам о правилах парковки на местах для инвалидов 25.11.2021, 12:431 Молодой пскович на «Фольксвагене» устроил ДТП на Рижском проспекте
25.11.2021, 12:290 Участок улицы Карла Маркса в Пскове перекроют для движения автотранспорта 25.11.2021, 09:250 Пскович скончался на месте ДТП в Стругокрасненском районе 25.11.2021, 09:080 Пьяный молодой человек попал в ДТП в Псковском районе, пострадали 2 человека 24.11.2021, 21:410 Пенсионер сломал ребро в результате ДТП в Великолукском районе
24.11.2021, 21:100 Великолукский суд прекратил уголовное дело в отношении автогонщика 24.11.2021, 19:021 «Ниссан» и ВАЗ столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 24.11.2021, 18:280 Три автомобиля стали участниками ДТП в Псковском районе 24.11.2021, 17:391 Асфальт на улице Леона Поземского в Пскове появится в мае 2022 года
24.11.2021, 16:190 ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до 3 млн рублей 24.11.2021, 16:170 Власти Пскова проконтролировали ход ремонта дворовых территорий 24.11.2021, 13:390 Участок трассы длиной 20 км отремонтировали в Псковской области 24.11.2021, 10:350 Регулировщик работает на перекрестке Рижский проспект - улица Горького в Пскове 
24.11.2021, 10:154 Попытка перейти дорогу на красный свет обернулась для псковички переломами 24.11.2021, 09:430 Пассажирка «Ауди» погибла в ДТП в Великих Луках 24.11.2021, 08:591 Ремонтные работы собрали пробку на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 24.11.2021, 08:320 Улицы Пскова обработали противогололедными материалами
23.11.2021, 20:451 На прицепном вагоне можно будет добраться из Пскова в Мурманск и обратно 23.11.2021, 19:171 Девушку сбили на пешеходном переходе в Пскове 23.11.2021, 15:160 Загнавший автомобиль под «Газель» водитель получил растяжение. ФОТО 23.11.2021, 14:520 Улица Инженерная в Пскове принята после ремонта по дорожному нацпроекту
23.11.2021, 12:260 Двух пьяных водителей мопедов задержали псковские сотрудники ГИБДД 23.11.2021, 12:180 Только 5% жителей СЗФО оценили качество дорог на «отлично» 23.11.2021, 11:480 На двух трассах в Псковской области установили новые дорожные знаки 23.11.2021, 11:440 Пскович угнал ВАЗ и отправился на нем к собутыльникам
23.11.2021, 11:050 В Пскове пьяный мужчина совершил ночью два ДТП. ФОТО 23.11.2021, 10:440 Водитель «Нивы» врезался в «Газель» на трассе Псков — Гдов 23.11.2021, 10:120 «Фольксваген» и «Рено» не разъехались у автовокзала в Пскове 23.11.2021, 09:310 Более 200 фликеров раздали юнармейцы жителям Опочки
23.11.2021, 08:170 Минздрав предложил новые правила для выявления наркозависимых водителей 23.11.2021, 07:245 Россияне назвали марки автомобилей, вызывающие наибольшее доверие 22.11.2021, 22:451 Псковичам сообщили о самых загруженных часах работы МРЭО ГИБДД 22.11.2021, 15:040 Дорогу к новому причалу на реке Толба отремонтировали в Псковском районе
22.11.2021, 13:265 Псковичи разбились насмерть под Гатчиной на новом автомобиле 22.11.2021, 12:030 Почти 30 человек за неделю пострадали в результате ДТП на псковских дорогах 22.11.2021, 10:470 На улице Петровской в Пскове ограничат движение автомобилей 24 ноября 22.11.2021, 10:312 В Пскове водитель автовышки умер за рулем
22.11.2021, 10:190 Пьяная женщина-водитель устроила ДТП на улице Ижорского Батальона в Пскове 22.11.2021, 09:372 Три человека пострадали в ДТП на опасном повороте в Псковском районе 22.11.2021, 09:172 Новую программу для обучения в автошколах на категорию «В» разработали в России 22.11.2021, 08:440 Водителей в Пскове призвали быть внимательнее на дорогах из-за погоды
22.11.2021, 08:340 Литр пива обернулся для великолучанина лишением свободы 21.11.2021, 21:005 Фотофакт: Новый тротуар 21.11.2021, 20:201 Участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей станет четырехполосным 21.11.2021, 16:400 МЧС призывает псковских водителей заняться подготовкой автомобилей к зиме
21.11.2021, 15:400 Пьяного скутериста задержали сотрудники ГИБДД в Псковской области 21.11.2021, 14:000 В Пскове выпустили в небо белые шары в память о погибших в ДТП 21.11.2021, 13:200 Женщина пострадала в ДТП на автодороге Шимск — Великие Луки 21.11.2021, 10:408 Из-за снижения спроса РЖД отменит или сократит более 40 поездов
20.11.2021, 23:150 Великолучанка на автомобиле сбила во дворе пенсионерку 20.11.2021, 22:560 Автомобиль насмерть сбил жителя Вологодской области на дороге Петербург — Невель 20.11.2021, 19:060 Пожилая пассажирка пострадала в ДТП в Великих Луках 20.11.2021, 10:405 Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Великих Луках
20.11.2021, 09:211 Почти 25 млн рублей направят на содержание светофоров в Пскове 19.11.2021, 23:129 По факту смертельного ДТП с автобусом в Пскове возбудили уголовное дело 19.11.2021, 17:100 ГИБДД просит псковских водителей избегать резких маневров 19.11.2021, 16:031 Водитель на «Ладе» сбил пьяного велосипедиста в Пскове
19.11.2021, 15:540 В Пскове закрывается для транспорта участок улицы Петровской 19.11.2021, 15:490 На ремонт дороги к перинатальному центру в Пскове планируют привлечь средства из госказны 19.11.2021, 13:551 В Пскове обсудят перспективы развития инфраструктуры для электромобилей 19.11.2021, 12:040 В Пскове с начала года произошло 49 наездов на пешеходов
19.11.2021, 10:480 Девушка пострадала в результате ДТП в Невельском районе 19.11.2021, 10:250 Количество раненых в ДТП с начала года в Пскове снизилось на 14,3% 19.11.2021, 10:134 Из-за снегопада таксист не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе 19.11.2021, 09:560 Самым аварийным днем недели на дорогах Пскова оказалась среда
18.11.2021, 18:322 Ребенок попал под колеса «Форда» на улице Народной в Пскове 18.11.2021, 17:540 Более 330 псковичей сели пьяными за руль в этом году 18.11.2021, 17:210 В Великих Луках почтили память жертв ДТП 18.11.2021, 16:580 Участок дороги Прискуха – Иванцево ремонтируют в Локнянском районе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.