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Автомобилистам назвали признаки того, что двигатель требует ремонта

Даже если вы являетесь владельцем условного «Мерседеса», эталона надежности в автомобильном мире, вам все равно придется следить за тем, чтобы двигатель работал исправно.

Ремонтом агрегата под капотом в среднем нужно заниматься каждые 200 тысяч километров пробега, но это довольно неточный показатель. Какие-то двигатели могут выработать ресурс и за 50 тысяч, а какие-то продержаться все 300 тысяч. К тому же, не стоит списывать со счетов форс-мажоры, механические повреждения и аварийные поломки.

Рекомендуем вовремя проводить техническое обслуживание, а если вы обнаружили неприятные симптомы возможной поломки двигателя, то сразу обращаться за комплексной диагностикой в специализированные сервисы, как Механика.

Причины поломок

Они самые разные – от бракованных деталей с завода, которые выходят из строя буквально через неделю после того, как вы взяли машину из салона, до неаккуратной эксплуатации, езды в неблагоприятном для двигателя режиме, пренебрежения качественными техническими жидкостями, износа и так далее.

Признаки поломки

Во-первых, следите за показаниями бортового компьютера и индикаторами на приборной панели. Если горит соответствующая лампочка – отправляйтесь в сервисный центр. Не исключено, что быстрое обнаружение проблемы позволит сэкономить на ремонте, и вместо «капиталки» вы ограничитесь заменой пары деталей.

Во-вторых, следите за поведением автомобиля. Если вы чувствуете падение мощности, не такой быстрый разгон, проседание скорости на определенной отметке или при определенных оборотах – это неприятный симптом.

В-третьих, следите за расходом. Если двигатель начал есть больше масла, чем обычно, это говорит о необходимости профессиональной диагностики. С топливом ситуация аналогичная.

В-четвертых, вы сами можете провести элементарную диагностику и визуальный осмотр агрегата под капотом. Симптомами неисправности могут быть, как нагар на свечах или низкое давление масла, так и падение компрессии на цилиндрах.

Наконец, доверяйте своим органам чувств. Посторонний запах, особенно чего-то паленого или «бензинового», не говорит ни о чем хорошем. В том числе, это может быть критичная неисправность двигателя, трансмиссии, топливной системы или системы отвода газов. Посторонний шум – это тоже симптом, и не всегда симптом поломки ходовой. Двигатель, требующий внимания специалистов, тоже может сигнализировать о проблеме нехарактерным шумом.