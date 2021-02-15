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АвтоМир / Сервис

Есть искра: MotorFIT и седьмое чувство автодиагноста

29.11.2021 15:58|ПсковКомментариев: 0

Электрик-диагност автосервиса FIT SERVICE Максим Фишин болеет редко, но если такое случается, его телефон разрывается от звонков: то с работы звонят, мол, скучаем, ждем, то клиенты постоянные волнуются за мастера, поддерживают. Не только из уважения к его «золотым рукам», а еще и потому, что есть что-то важное в этом скромном, немногословном парне. То, что в народе называют обычно искрой.

Максим вспоминает, что интерес к электрике появился у него еще в детстве. Несмотря на то, что все мужчины в семье были рыбаками, ему больше по душе было разобрать телевизор, чтобы понять, как он работает, а потом подкрутить-поднастроить и починить чудо-ящик. После школы он получил средне-специальное образование, связанное с ремонтом автотранспорта, и поступил в Новгородский госуниверситет на факультет «Механизация сельского хозяйства». Как молодой инженер оказался в Пскове, к чему он стремится и зачем ему осциллограф Постоловского - читайте в интервью.

 

Два в одном

— Максим, чем занимается в сервисе электрик-автодиагност?

— Главная задача автоэлектрика – это выявление причин неисправности в системе электрооборудования автомобиля и их устранение. Проще говоря, специалист выясняет, почему не горит та или иная лампочка, ищет обрыв проводов. Диагностика - это уже более кропотливая сложная работа. Надо понять, что неисправно и по какой причине. Диагност высшей категории занимается перепрограммированием блоков и созданием новых прошивок. В современных автомобилях может быть установлено до 200 блоков, которые взаимодействуют между собой посредством CAN-шин, LIN-шин. Все системы в автомобиле связаны друг с другом, и неисправность одной может на работу других. Бывает даже так, что ищешь вообще не там, где нужно. Поэтому в моей работе важно еще седьмое чувство - не каждый человек может быть электриком-диагностом.

— Что необходимо для того, чтобы стать по-настоящему крутым специалистом?

— Во-первых, знания - без них здесь никуда. Во-вторых, опыт. Чем больше ремонтируешь, тем быстрее голова начинает мыслить в нужном направлении. Так и формируется профессиональная интуиция: тебе сказали, что неисправно, а ты уже чувствуешь, в чем может быть проблема. Здесь недостаточно просто разбираться в электрике: всегда есть опасность, что полезешь не туда, куда надо.

— На каком уровне мастерства вы сейчас находитесь?

— Мне есть куда расти. Мы участвовали в конкурсе лучших СТО, по Северо-Западу показали хорошие результаты, в числе победителей ездили по итогам на соревнования в Москву. Сейчас моя цель - развиваться в своей профессии, узнавать новое. Я бы хотел научиться перепрограммированию блоков. В основном прошивками сейчас занимаются официальные дилеры, но они берут стоковые заливки, если требуется что-то изменить, у них возникают трудности. Для этого надо освоить специальные программы, разбираться в дорогостоящем оборудовании.

Учение - свет

— Как вы пришли к своей профессии?

— Заканчивая последний курс университета, я решил найти подработку, пришел на станцию официального дилера «Опель-Шевролет» в Новгороде, сказал: «Возьмите меня кем-нибудь, только у меня нет опыта». Мне предложили поработать вместе с электриком - у него была большая нагрузка. И я согласился. Поработав год, научился допоборудование ставить на автомобили, электрикой как таковой не занимался, но краем уха слушал, вникал.

После армии я женился на девушке родом из Пскова - так оказался здесь. Это было в 2012 году. Пять лет я отработал у официального дилера «Опель-Шевролет». Меня взяли третьим электриком, но работал я в основном «допщиком» - ставил электрооборудование на автомобили: сигнализации, парктроники. Но когда из сервиса уволились несколько специалистов, появилась необходимость освоить диагностику. Мне помог тогда наш электрик. Он был более опытным, я многому научился у него.

Однажды я увидел рекламу о наборе в FIT SERVICE. Сначала чувствовал себя не очень уверенно, ведь здесь требовался именно диагност.

— Что помогло справиться с чувством неуверенности?

— Наверное, целеустремленность. К тому же директор предупредил, что меня отправят на обучение, и все будет хорошо. В принципе, так и вышло. Прежде чем я вышел на работу, меня отправили на неделю в Москву учиться в FIT LAB. Эта поездка стала для меня большим стимулом, потому что, пройдя обучение, я смог разобраться в основных проблемах и потом уже применил все на практике.

Затем меня повторно отправили на обучение, на этот раз уже на две недели. Там была сначала практика, потом теория. Основные моменты я уже знал, но на том этапе закрепил знания.

Я очень благодарен компании, так как FIT SERVICE оплатил все курсы, предоставил жилье, командировочные. Это правильно - обучать своих сотрудников. Без знаний в наше время никуда, ведь машины сейчас становятся все более совершенными, тактика и логика механизмов меняется, все усложняются.

— Когда в следующий раз планируете учебу?

— Последний раз я ездил на курсы в феврале этого года. Я руководству уже говорил, что хотел бы освоить программирование. Времени только на все не хватает, к сожалению.

— Работы много?

— Да, и нужно как можно быстрее все сделать, починить: случаи разные встречаются. Так что мне еще учиться и учиться.

— Сколько примерно машин в день вы ремонтируете?

— От пяти до десяти.

— Какие чаще всего поломки случаются?

— По электрике бывает много вопросов: замок или окно не открывается, щетки не работают. Но чаще проблемы возникают с двигателем - троит, неровная работа. Нужно найти, почему. У нас есть услуга Motor FIT, которая включает в себя проверку всех электрических систем, осмотр датчиков двигателя, свечей зажигания, катушек. В этой диагностике изучается все самое что ни на есть необходимое, от чего в основном идут неполадки в двигателе. Если устраняем очевидное, но проблема остается, проводим диагностику Motor FIT плюс: дополнительно замеряем компрессию, давление топлива.

Радоваться жизни

— Что больше всего радует вас в работе?

— Хороший коллектив - коллеги всегда придут на помощь, поддержат. Многое по работе подсказывают: бывает, к механикам обращаюсь за опытом, потому что все начинается с механики, а уже на нее накладывается электрика. Все взаимосвязано: машина - как организм человека.

Радует, что начальство прислушивается к нашим просьбам. Это касается не только учебы, но и приобретения необходимого оборудования. Нам, например, не хватало осциллографа Постоловского. Он очень помогает в работе диагноста, так как позволяет получить цифровые сигналы, которые идут с датчиков. В то время осциллограф стоил в районе 150 тысяч рублей. Руководство одобрило покупку, сейчас это оборудование нам очень помогает. На самом деле, в городе мало у кого найдешь такой, его не часто где используют, однако он помогает ощутимо повысить уровень диагностики.

— Что помогает вам в жизни помимо любимой профессии?

— Меня очень поддерживает семья. У нас с женой подрастают две дочки, так что я окружен заботой и лаской. Практически все свободное время стараюсь заниматься детьми. Времени на какие-то хобби остается немного, но если оно есть, я люблю готовить и печь: говорят, что хорошо получается.

Когда есть возможность, езжу к матери в Великий Новгород, помогаю ей по хозяйству, рыбачу, но сейчас уже реже. У нас рыбацкий край, но я не выбрал профессию деда и отца.

Все началось с техникума - мне понравилось то, чему нас учили. Обычно техникум заканчивают и идут в механики, но у меня к механике не лежала душа, я выбрал более узкий профиль - так и нашел свой путь.

Источник: FIT SERVICE

Теги: #псков #автосервис #FIT SERVICE
Источник: Псковская Лента Новостей
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