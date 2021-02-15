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С января 2023 года техосмотр легковой машины подорожает почти на 60% – эксперты

Процедура техосмотра легковой машины подорожает в среднем на 57% с 1 января 2023 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее установила, что обновленные тарифы региональные власти должны утвердить до 20 декабря. Львиная доля субъектов подняла цену до 913 рублей— минимально разрешенного ФАС тарифа, сообщает «Коммерсантъ».

Операторы ТО разочарованы: они ждали более существенного повышения цен с учетом накопленной инфляции, чтобы окупить приобретенное оборудование и выйти на рентабельность. В отдельных регионах, впрочем, техосмотр подорожал в два-три раза, например в Орловской, Омской областях, Хакасии. Один из самых дорогих тарифов на ТО — 1,5 тысячи рублей за легковую машину — будет действовать в Санкт-Петербурге.

Приказ ФАС по расчету предельных тарифов на ТО, которые устанавливают для каждого субъекта региональные власти, начал действовать в октябре. Прежняя методика расчета цены (была принята в 2012 году) в течение последних лет вызывала критику участников отрасли: низкий предельный тариф, по их словам, не позволял получать прибыль и развивать бизнес. Новые правила предусматривают постоянную актуализацию ценообразования: регион запрашивает у операторов сведения о расходах (фонде оплаты труда, ремонте оборудования и так далее), рассчитывая показатель для следующего года.

Если же данные присылают менее 50% действующих на рынке компаний, чиновники индексируют тариф на уровень инфляции. При этом цены на ТО не могут быть ниже 913 рублей для легковых машин, 321 рубль для мотоциклов, 1,56–1,88 тысячи рублей для автобусов, 0,9–1,96 тысячи рублей для грузовиков.

Утвердить тарифы необходимо не позднее 20 декабря, сказано в приказе ФАС. Проведенный изданием «Ъ» анализ опубликованных документов по 45 регионам показывает, что в среднем цены вырастут на 57% для ТО самой массовой категории (легковые машины), при этом большинство регионов подняли тариф до 913 рублей.

С декабря 2021 года техосмотр является обязательным для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых автомобилей должны подтвердить пройденный ТО при перерегистрации машины старше четырех лет в ГИБДД или при внесении изменений в конструкцию автомобиля.