Фотофакт: Свежая разметка на Конной 

Средние цены на бензин в РФ в первую неделю октября выросли на 4 копейки

На Троицком мосту нанесли разметку, в соответствии с которой движение в сторону центра осуществляется по одной полосе

«Шкода» и «Шевроле» столкнулись на ул. Поземского в Пскове

В Острове-3 автоледи наехала на ровесника, который неожиданно упал на проезжую часть