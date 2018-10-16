АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Пьяных за рулем - в суд и на зону

Хочу обратиться к водителям. Уважаемыми не назвать, потому что странно, как большинство вообще получили права и справку, что могут управлять авто.

Вы, когда едете за рулем, видите, что идут люди через переход или видите «зебру», вы что, так торопитесь, что вам не нажать педаль тормоза и не дать пройти пешеходам? Вы, правда, думаете, что, ускорившись, вы успеете быстрее, и эта секунда остановки вас спасет? Людей дома ждут, а вы их в больницу отправляете!

Сегодня шел по переходу около «Формозы», какой-то водитель на джипе почти наехал мне на ногу прямо на зебре. Белым днем! Другое чудо чуть дальше поставил свою «Тойоту» прямо на пешеходном переходе напротив почты, перегородив всем дорогу. Ну учили же правила! Сдали экзамен! Что изменилось? У вас что, детей нет, жен? Вы одни и сами по себе? Кто-то поступит также, как и вы, и тогда под колеса могут угодить ваши близкие!

Вам плевать на горожан, на ваших же друзей, родных, которые живут в таком мизерном городе как Псков. Вы же тут друг друга знаете!

ГИБДД, лишайте прав сразу за подобные правонарушения. Никаких штрафов! Пьяным за рулем - реальный срок, как в соседней Эстонии - 1,4 промилле - в суд и на зону! На полгода хотя бы, чтоб работу потерял, машину заправлять нечем было и клеймо на всю жизнь на лоб: «Я - алкаш и потенциальный убийца за рулем!».

Что вы с ними сюсюкаетесь? 500 рублей выписываете штрафы... смех!!! И не нужно изобретать велосипед! Все уже изобретено и работает!

Пешеход