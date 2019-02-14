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Интерактив: На обледенелой центральной дороге поселка Ямм Гдовского района можно все кости переломать

АвтоМир / Интерактив

Интерактив: На обледенелой центральной дороге поселка Ямм Гдовского района можно все кости переломать

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Кто-нибудь скажет, что происходит в поселке Ямм Гдовского района? Там по центральной дороге ни пройти ни проехать. Можно все кости переломать или шею свернуть.