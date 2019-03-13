АвтоМир / Интерактив

Фотофакт: Три года в перевернутом виде

В центре Пскова дорожные знаки могут годами висеть в перевернутом виде. Если не верите, загляните в проезд между домами №№6 и 8 по улице Гоголя. Сверху проходит газовая труба, на которой повешен дорожный знак – ограничение по высоте 4,5 метра.

Либо из-за слабого крепления, либо из-за грузовика выше 4,5 метра, знак оказался в перевернутом виде и сегодня расположен параллельно земле.

Если посмотреть панораму Яндекса 2016 года, можно увидеть что 3 года назад все было в точно таком же виде.

При виде всей этой конструкции возникает необыкновенное чувство гордости за щедрость и великодушие нашей державы, способной бесследно выкидывать астрономические суммы на обслуживание улиц и работу с дорожными знаками.