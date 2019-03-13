Фотофакт: «Парковка» на тротуаре у детской больницы

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Мотоциклист пострадал в ДТП в Острове

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Два ДТП без пострадавших произошли в Великолукском районе

Жителям центра Пскова рекомендуют на время Ганзы отказаться от личного транспорта

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Количество ДТП на ж/д переездах в первом квартале 2019 года сократилось в два раза

Два человека погибли в ДТП на территории Пскова с начала года