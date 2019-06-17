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Интерактив: Дорог в России не может быть априори

В России, как известно, две беды. И если с дорогой Псков – Порхов автомобилистам несказанно повезло – лет 6 назад здесь уложили невиданный доселе по качеству асфальт (двухслойный, со щебеночной подсыпкой да местами с армирующей сеткой), то нынешним летом пришла напасть – вышел срок службы дренажных труб под дорогой.

На 15-километровом участке Кебь - Карамышево заменили 8 труб, осталось, по словам одного из рабочих, еще 40… Только на территории села Карамышево перекопали асфальт уже в трех местах – и не факт, что это всё, т. к. населенный пункт, как известно, вытянулся вдоль трассы на 3 км.

Мораль сей басни такова: дорог в России не может быть априори: если они и появляются, то дураки их тут же портят.

Юлия