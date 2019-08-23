Интерактив: Ремонт дорог шлаком

Прокуратура выявила в Локнянском районе нарушения в ремонте дорог

Мужчина разбился в аварии в Хилово

Пенсионерку сбили на «зебре» в Новосокольниках

В реанимации скончался еще один из участников субботнего ДТП в Островском районе

С сегодняшнего дня будет закрыт для движения участок Октябрьского проспекта в Пскове

Иномарка врезалась в ограждение на улице Глинки в Великих Луках

Названы автомобили, которые угоняют реже всего