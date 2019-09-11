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Фотофакт: На перекрестке Гоголя и Октябрьского проспекта в Пскове - странный дорожный знак

На перекрестке улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в Пскове появился странный дорожный знак. Согласно этому знаку, уступать дорогу при выезде на Октябрьский нужно с 23:00 до 06:00. А в остальное время...?

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