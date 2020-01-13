Интерактив: Парковка на тротуаре

Автобус из Белоруссии попал в ДТП на трассе Р-23 под Псковом, пострадали 16 человек. ФОТО

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»: Асфальт на месте ДТП с автобусом из Белоруссии был обработан противогололедными материалами

Прокуратура требует привести в порядок опасный путепровод в Плюссе

СКР проводит проверку по факту ДТП с автобусом из Белоруссии в Псковском районе

На Ольгинском мосту в Пскове столкнулись семь автомобилей. ФОТО

До конца апреля 2020 года частично закроют движение по улице Леона Поземского в Пскове

Автобус вылетел в кювет на шоссе Таллин-Нарва

Великолучанин повторно задержан за рулем в нетрезвом виде

Один из пешеходных переходов в Пскове получил новое светодиодное освещение

Почти год тюрьмы получил житель Гдовского района за нетрезвое вождение

По техническим причинам сегодня в Острове не работает отделение МРЭО ГИБДД

Полиция ищет свидетелей ДТП, в котором сбили ребенка