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Интерактив: Пока кого-то насмерть не собьют?

На перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской при выезде с последней перед пешеходным переходом не так давно был установлен новый светофор, а перед этим светофором - табличка «Стоп». Этот светофор регулирует движение автотранспортных средств при выезде с улицы Балтийской направо на Рижский проспект.

При этом старый светофор с дополнительной секцией, установленный ЗА пешеходным переходом и ЗА новым светофором, по сути своей, дублирует новый светофор, за исключением одной маленькой детали - дополнительной зеленой стрелки, которая светится исключительно тогда, когда основные секции обоих светофоров светятся КРАСНЫМ. Но практически никого из водителей это не смущает! Они видят зеленую стрелку, и не обращая никакого внимания на ДВА красных сигнала - смело жмут на газ, не пропуская НИ пешеходов, для которых в это время горит зеленый сигнал, НИ другие автомобили, движущиеся по Рижскому проспекту на свой ЗЕЛЕНЫЙ.

Интересно, до каких пор это будет продолжаться? Пока кого-то снова насмерть не собьют? Пока не случится массовое ДТП? Неужели так сложно выключить старый светофор или найти ему применение в другом месте?

Иван