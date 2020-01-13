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Интерактив: Закрытие моста через реку Шесть отрежет многие пушкиногорские деревни от райцентра

Здравствуйте! 7 февраля в Псковской Ленте Новостей вышла статья: «14 февраля временно закрывается для движения автотранспорта мост через реку Шесть, который расположен на участке автомобильной дороги «Пушкинские Горы - Захино - Барабаны» в Пушкиногорском районе. Соответствующий приказ подписал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин».

Этот мост соединяет районный центр Пушкинские Горы с поселком Поляне и множеством деревень, в котором проживает не одна сотня жителей. В итоге к жителям деревень не сможет проехать ни скорая помощь, ни пожарная, ни электрики. Неизвестно, как будет осуществляться снабжение продуктами питания. Многие жители деревень (в основном люди пожилого возраста) пользуются только автолавкой, которая приезжает непосредственно к деревням. Многие жители деревень работают в Пушкинских Горах, соответственно они лишаться работы.

Как нам возить детей в школу? Ближайший объезд - это 80 км, из них часть грунтовой дороги. Школьный автобус, который власти решили пустить, отправляется очень рано, он и так едет 16 км с учетом заезда во все деревни почти 1 час. Если с пересадками, как предлагают власти, то время в пути значительно увеличится. Обратный рейс из Пушкинских Гор в 16.25, но многие дети занимаются в различных кружках, секциях и дополнительным образованием до 18 – 19 часов.

…«С понедельника по субботу из Пушкинских Гор автобус будет отправляться в 8.05 и 16.25 и следовать до моста в деревне Горелик. Там будет организован пересадочный пешеходный пункт. За мостом пассажиры будут пересаживаться в другой автобус.»…

Это 21 век!

Если мост закроют совсем и не сделают временный мост, то для местных жителей будет настоящий коллапс. Как нам вообще жить? Как детям ездить в школу? Где работать? Причем, «ограничение движения по мосту продлится до 31 декабря 2021 года»…

Речка Шесть имеет ширину 8 м, летом меньше. Что там можно делать 2 года?

Убедительно просим вас разобраться в этом вопросе, так как люди очень не довольны решением властей. Это единственная дорога, соединяющая Поляне с районным центром Пушкинские Горы, находится все время в убитом состоянии. Теперь власти решили нас отрезать от районного центра. В последние несколько лет ситуация в районе с дорогами находится в ужасающем состоянии Улучшений нет никаких, ситуация становится хуже. Для многих деревень можно доехать только на внедорожнике.

Где же программы «Региональные и сельские дороги»?



С уважением, жители деревни Колесниково