Видеофакт: Отсутствие мозга или безнаказанность водителей?

В Острове в полном объеме возобновляется движение общественного транспорта

В Печорах и Дедовичах запускают дополнительные рейсы городских автобусов

Михаил Ведерников поручил разработать предложения по организации кругового движения на перекрестке Инженерной и Индустриальной