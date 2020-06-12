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Фотофакт: Вечная лужа в центре Опочки

Еще 10 июня после дождей затопило центральную площадь Ленина в городе Опочке. Эта вечная лужа образуется постоянно, никто ничего не делает много-много лет...

Сегодня День России, как праздновать?

Надежда