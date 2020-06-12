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Интерактив: В Островском районе перекопана единственная дорога к пляжу

Мало нам ям на дорогах естественного происхождения, так теперь еще и водителям создают новые искусственные трудности. По всей Псковской области постепенно снимаются ограничения, а в Островском районе зачем-то перекопали единственную дорогу, ведущую к Гороховому озеру.

Фото: OSTROV - City NEOфициальный

Людям ходить не запрещено, просто создано дополнительное препятствие для посещения пляжа.

Нет никаких предупреждающих знаков, аншлагов. Не было никаких анонсов и предупреждений. Никто ничего не объяснил. Просто приехал экскаватор и перекопал дорогу. На лыжной базе автомашины подъезжают к самому берегу, в деревне Смоленка машины тоже практически у самого берега.

А единственный официальный пляж и многолетнее место отдыха не имеет никакой парковки. Ладно бы отстойник придумали, а здесь тупо перекопали дорогу. На ровном месте созданы дополнительные трудности.

Говорят, что раньше зачем-то был выставлен пост полиции и чтобы его не держать, дорогу перекопали. Не знаю, правда это или нет, но сейчас машины объезжают перекопанное, даже сами сотрудники полиции. А люди идут пешком, оставляя машины на дороге.

Почему в Эстонии пляжи с велодорожками, парковками, а у нас из «удобств» только канава поперек дороги?

Александр