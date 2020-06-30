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АвтоМир / Интерактив

Фотофакт: Новый знак закрыл въезд в жилой микрорайон с парковки «Ленты» на Труда

30.06.2020 08:20|ПсковКомментариев: 0

Новый дорожный знак закрыл въезд в жилой микрорайон с парковки «Ленты» на улице Труда в Пскове.

На самой стоянке установлено множество новых знаков о парковке для инвалидов.

Пскович

Теги: #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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