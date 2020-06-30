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Интерактив: Борьба с левыми поворотами добралась до Неелово

Борьба с левыми поворотами добралась до Неелово.

Теперь жителям Неелово, чтобы попасть на машине в «Магнит», аптеку, необходимо проезжать дальше и разворачиваться. На повороте к «Магниту» появилась сплошная линия, хотя чуть дальше (при выезде от школы) выезд разрешен.

Так какая разница, что машина встанет и будет поворачивать налево к «Магниту» или встанет на повороте к школе и будет разворачиваться? Разве она и в том, и в другом случае не будет мешать попуткам? Только в случае разворота водителю создается больше хлопот.

Дизель