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Интерактив: Как передвигаться пешеходам на улице Поземского?

В Пскове наблюдаются нарушения при ремонте улицы Герцена. Невозможно пешеходам безопасно передвигаться в направлении от площади Ленина, от окончания Троицкого моста и далее, по улице Герцена, а также по улице Леона Поземского - до поворота на улицу Труда. Передвигаться возможно либо по проезжей части, либо перепрыгивать через траншеи и колодцы, что и спортсменам не под силу.

Тротуары все перекопаны, никаких временных переходов (мостиков, настилов) не сделано.

Также непонятна законность спила нескольких деревьев на тротуаре по улице Герцена.

Александр