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Интерактив: Массовая облава на водителей на улице Гоголя

Массовая облава сотрудников ГИБДД проходит сегодня на улице Гоголя в Пскове, куда с недавних пор запрещен въезд с Октябрьского проспекта.

Конкретно на перекрестке с Гоголя оформляли черный «Мерседес» с номерами с500кк. Дальше стоят сотрудники ДПС с включенными гирляндами с другими остановленными автомобилями. Буквально каждые пять минут «крякают».

Это неправильно. Народ всю жизнь здесь ездил. Надо было временный аншлаг поставить об изменении движения, хорошо заметный со всех сторон. А не этот мелкий знак, установленный высоко, среди крон деревьев.

Дмитрий