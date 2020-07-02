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Интерактив: Везде сплошные линии - не проехать и не повернуть

Очень хочется задать вопрос руководству ГИБДД Пскова: когда ГИБДД начнет заниматься своим непосредственным делом - безопасностью дорожного движения?

В городе много полос нарисовали на асфальте, но, похоже, эти художества отдали на откуп марсианам. Иначе как объяснить несуразицу, творящуюся с разметкой?! Везде сплошные линии, не проехать и не повернуть!

Яркий пример – улица Л. Толстого, 3 и возле магазина «Магнит»: полоса - сплошная, но из-за парковки полностью перекрыта одна полоса и, следуя правилам, по улице Толстого по направлению к улице Вокзальной двигаться можно только по встречной полосе!

Эдуард