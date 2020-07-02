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Интерактив: Небезопасное передвижение пешеходов на Поземского

Ремонт на ул. Л. Поземского продолжается уже более двух месяцев. При этом для пешеходов не обеспечена возможность безопасного передвижения от Троицкого моста до улиц Труда и Поземского. Если идти по левой стороне моста от пл. Ленина (как в сказке – налево пойдешь…), то натыкаешься на гравийное покрытие, которое не только уродует обувь, но и ведет к вывихам, переломам, а также может быть причиной более тяжелых травм, связанных с падениями пешеходов.

Если идти по правой стороне, то там практически отсутствует тротуар как безопасная зона, а есть только узкая полоска проезжей части, кое-где отделенная от проезжей части переносными легкими барьерами. Улица Герцена опасна для передвижения даже для готовых идти по щиколотку в песке и перепрыгивать через ямы и препятствия пешеходов.

Пешеходный переход между домами 3 и 6 по ул. Поземского убрали и перейти дорогу можно только на углу церкви Косьмы и Дамиана и дома 5 по ул. Поземского, где переходить улицу просто опасно для жизни.

Нигде нет даже намека на оборудование временных настилов, мостков с ограждением и перилами для безопасного передвижения пешеходов, и это притом, что в районе традиционно проживают слабовидящие и слепые граждане!

Александр