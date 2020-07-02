Интерактив: Ждем автобус по полчаса

В России утвержден стандарт дорожных переходов для животных

Сегодня у «Поганкиных палат» временно перекроют движение автотранспорта

За разрешениями на газовое оборудование в ГИБДД Пскова можно обратиться по электронной почте

В Пскове снизилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими

Пьяного водителя задержали росгвардейцы в Пушкинских Горах

Попытавшийся ввезти через Псковскую область почти полтонны наркотиков на 8,5 лет лишится свободы