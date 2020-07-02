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Интерактив: Почему остановлен ремонт дороги до «Весны-80»?

В июле текущего года по всем областным СМИ прошла информация о начале асфальтирования дороги от Черехи до садоводческого товарищества «Весна-80». Сообщалось, что подрядчиком является ООО «Меридиан». После укладки асфальта по одной стороне дороги протяженностью примерно 500 метров работы были остановлены. Прошел уже почни месяц, но работы так и не возобновились. Всем теперь приходится ездить по обочинам. Интересно, власти в курсе происходящего или нет? Хотелось бы узнать, в чем дело? Может, всех работников ООО «Меридиан» поразил коронавирус?

Саныч

От редакции: Автодорогу Глоты - Весна-80 в Псковском районе будет доделывать субподрядчик. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 13 августа. «Подрядная организация не совсем справилась со своими обязанностям. Неместная, из Санкт-Петербурга пришла. Сейчас ведем переговоры, нашли субподрядчика, который будет выполнить работу уже не в срок, а качественно», - сказал Борис Елкин.