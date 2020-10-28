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Интерактив: Смертельные столбики

Как можно было сделать из самого безопасного участка дороги опаснейший для передвижения? И то ли еще будет зимой, когда выпадет снег! На трассе Р-23, если ехать из Пскова в сторону Острова, установили столбики, которые непонятно для чего нужны, так как от выезда на встречную полосу они не защищают, а только создадут аварийное положение.

Наблюдала один раз, как фура не успела закончить движение, выехала на встречную полосу, чтобы не въехать в машину, и ехала по обочине, пока эти столбики не закончились.

Сейчас столбики находятся в грязном состоянии, в ночное время не видны совсем. А что будет зимой, когда выпадет снег, и участок дороги станет из-за них намного уже? Все будут прижиматься к обочине! И неопытные водители, зацепив обочину, прямиком поедут на встречную полосу! Вот тогда эта трасса будет смертельно опасна для движения! Не видела еще такого безграмотного вложения денег!

Маруся