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Центр Великих Лук превратился в каток

Центр города Великие Луки превратился в сплошной каток, представляющий опасность для пешеходов. Видео своего экстремального передвижения разместил в соцсети местный житель, пишет «МК в Пскове».

«Центр города. Гололед! Ничего нигде не посыпано. Никаких работ не ведется. Скользкие тротуары и дороги, идти невозможно. Кошмар», - заявил великолучанин и пообещал отправить видео на сайты губернатора и президента- «пусть разбираются».

Напомним, синоптики заранее предупреждали о ледяном дожде и гололеде, которые начнутся с юга области.