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АвтоМир / Интерактив

Фотофакт: Кощунственное обращение с книгами в вузе

25.01.2021 21:36|ПсковКомментариев: 0

Наш местный псковский вуз, по всей видимости, «разбогател». Из книг библиотеки теперь делают инсталляции.

Теги: #ПсковГУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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