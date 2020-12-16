АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Грязные автобусы

Почему перестали убирать (проводить влажную уборку автобусов)? Сегодня первый рейс автобус №22. Заходишь в автобус - впечатление, что попал на мусорную свалку. Стекла (окна) автобуса, видно, последний раз мыл дождик неделю назад, пол грязный, сидения для пассажиров пыльные как спереди, так и сзади, на поручнях - пыль, не надо даже пальцем проводить, видно слой пыли. А еще говорили про санитарную обработку.

Константин

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области со ссылкой на ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», уборка автобусов производится ежедневно по окончании вечерней смены, после прибытия транспорта в парк. Наружная мойка производится на автоматической мойке, сухая и влажная уборка салона - вручную и с помощью механических средств. Весной на дорогах очень пыльно, особенно на обочинах. Автобус чаще всего цепляет обочину, когда заходит на остановку. В Пскове городские маршруты проходят через участки ремонта, где тоже пыльно. Автобус работает обычно с 5 часов утра, постоянно открывает двери, поэтому через несколько часов работы и в салоне, и снаружи он может быть пыльным.

Для более детальной проработки ситуации можно обратиться напрямую на предприятие, телефон отдела эксплуатации 29-49-23.