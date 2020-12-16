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Видеофакт: Новый дублер Рижского проспекта

Вот так начинается каждое утро для жителей двора домов №№2 и 4 по улице Доставалова в Пскове. Нескончаемым потоком автомобилисты объезжают пробку по жилой зоне.

Провести ребенка по двору в детский сад в это время чревато риском для жизни.

Выехать на своем автомобиле со двора практически невозможно.

Дорожное покрытие, не рассчитанное на такие нагрузки, превратилось в сплошные ямы. Хотя на въезде во двор установлен дорожный знак 5.21 «Жилая зона», и в соответствии с пунктом 17.2 ПДД в жилой зоне запрещается сквозное движение, а статьей 12.28 КоАП РФ за данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.

Жители двора обращаются к руководству городского ГИБДД с просьбой принять неотложные меры по пресечению массового нарушения правил дорожного движения, а также вынести на заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения вопрос о закрытии сквозного проезда между домами №№2 и 4 по улице Доставалова путем установки заграждения типа «полушар».

Сергей