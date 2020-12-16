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Интерактив: На отремонтированной дороге скоро появятся ямки

Осенью прошлого года был осуществлен капитальный ремонт дороги Череха – «Весна-80», однако уже сейчас можно визуально определить места, где вот-вот появятся ямки. Асфальт местами плохо укатан. Кроме того, профиль дорожного полотна в местах, где дорога меняет направление, не соответствует требованиям нормативов.

Владимир

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведен ремонт автомобильной дороги Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80» на участке км 0+000 - км 4+365 в Псковском районе. Объект находится на гарантии. Гарантия на верхний слой асфальтобетонного покрытия составляет 4 года.

По результатам гарантийного выезда заказчика на объект дефектов покрытия проезжей части не выявлено, профиль дороги соответствует нормативам. Обследование проводилось в начале апреля. Подрядчик еще раз проверит состояние объекта в связи с обращением.